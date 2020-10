Otro pico con 95 casos y Rafaela ya es zona de transmisión comunitaria Locales 01 de octubre de 2020 Redacción Por El Ministerio de Salud de la Nación declaró a Rafaela, Sunchales y Esperanza como zona de transmisión comunitaria de Covid. Es porque la mayoría de los nuevos enfermos no puede determinar cómo se contagió. Ayer se confirmaron 95 casos positivos en la ciudad, que eleva a 370 los activos en la actualidad. En tanto, las personas aisladas ya son 1.051. Desde el servicio de emergencias 107 advierten sobre la congestión de la línea y piden redireccionar consultas al 147.

Ver galería 1 / 3 - FOTO PRENSA MUNICIPAL MEDICOS. Cappello y Brasca durante la presentación del reporte epidemiológico.

La preocupación de los rafaelinos crece a medida que los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Provincia confirman una aceleración de la curva de contagios: ayer se notificaron 95 casos positivos más, lo que elevó a 772 el acumulado desde el inicio de la pandemia en marzo, de los cuales 370 se mantienen activos, 403 fueron dados de alta mientras que 9 personas han fallecido. Además, también aumenta la cantidad de personas en aislamiento, que ahora superan el número mil.

Desde el lunes 21 de septiembre hasta este miércoles se reportaron 426 casos en Rafaela, por lo que no sorprendió que anoche el Ministerio de Salud de la Nación haya declarado a la ciudad como zona de transmisión comunitaria, una decisión que también alcanza a Sunchales y Esperanza en esta región. De acuerdo a la cartera sanitaria, los casos de contagio por contacto estrecho son aquellos en que las personas estuvieron a menos de dos metros de distancia, y durante al menos 15 minutos, con un paciente positivo de coronavirus. En este sentido, esto no significa que desarrollará la enfermedad automáticamente: es una persona que esta sana, que se siente bien, pero tiene que saber que tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad y por eso es importante que cumplan el aislamiento. En cambio, los casos de transmisión comunitaria, que pasaron a ser la forma principal de contagio de coronavirus en el país, son aquellos en que no se puede determinar cómo sucedió el contagio. Hay una transmisión comunitaria porque la persona infectada no manifiesta o al menos no reconoce haber mantenido algún contacto con algún enfermo de Covid.

Ante este escenario cada vez más complejo, el intendente Luis Castellano instó a los rafaelinos a ralentizar la velocidad de los contagios porque de lo contrario en dos semanas se saturará la capacidad de camas disponibles en el Hospital -ver pág. 8-.

La presentación del informe Covid de Rafaela estuvo a cargo ayer de la responsable de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, Sandra Cappello, y del coordinador del Servicio de Emergencias 107, Alejandro Brasca.

"En este día tenemos 95 casos positivos, 33 altas y 370 casos activos. Los recuperados suman 403 y las personas aisladas son 1.051", subrayó Cappello.

En cuanto a los internados, en la terapia intensiva del Hospiral "Dr. Jaime Ferré" se encuentran 8 personas con Covid, de las cuales 7 reciben asistencia respiratoria mecánica. Y en la sala general permanecen internados 23 pacientes con coronavirus y 4 sospechosos que muestran síntomas de contagio.

Finalmente, Cappello insistió en la importancia de la donación de plasma. Al respecto, puntualizó que las personas que se han recuperado y están interesadas en donar plasma deben de ahora en más solicitar información en el Servicio de Hemoterapia del Hospital, donde se procede a la extracción de sangre para el análisis de detección de anticuerpos. "Los martes y los jueves de 7:30 a 9:30 se efectúa la extracción de sangre", señaló.

Por su parte, Brasca planteó una situación llamativa respecto a la línea telefónica del 107. "El teléfono está desbordado por muchas llamadas que no tendrían que llegar sino que son para el 147. La gente llama para reclamar que no lo han hisopado, para pedir certificado laboral porque han tenido que aislarse por ser caso sospechoso o activo de Covid. También hubo empresas que solicitaron protocolos de aislamiento porque han tenido un trabajador sospechoso o positivo", explicó.

En este contexto, el coordinador del servicio lamentó que "el número de llamadas ha subido tanto que entorpece el funcionamiento del 107" y por eso solicitó a la comunidad liberar la línea y efectuar sus llamadas al 147. "Si una persona que sufre un infarto no logra concretar la llamada al 107 porque hay otras que están pidiendo un certificado, se pone en riesgo la vida", ejemplificó.



EN LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de Santa Fe reportó anoche 2.015 contagios nuevos de coronavirus, con un acumulado de 42.396 casos desde el 9 de marzo cuando se registró el primer infectado en la Provincia. Como siempre, Rosario está al frente de la lista con 1.041 infectados nuevos en las últimas 24 horas, y suma en total 21.067.

Respecto a los fallecimientos, se confirmaron 9 en la Provincia que acumula de 433 víctimas mortales en total Hubo seis decesos de pacientes con residencia en la ciudad de Rosario (de 65, 65, 69, 73, 86 y 88 años), dos en Santa Fe (79 y 83 años) y uno en San José de La Esquina (85 años).

De acuerdo al informe de la cartera sanitaria, se notificaron 1.041 casos en Rosario, 132 en Santa Fe, 95 en Rafaela, 94 en Villa Gobernador Gálvez, 47 en Villa Constitución, 46 en Pérez, 42 en San Lorenzo, 38 en Venado Tuerto, 37 en Casilda, 29 en Granadero Baigorria, 26 en Sunchales, 24 en Zavalla, 23 en Puerto General San Martín, 17 en Funes, 17 en Roldan y 14 en Santo Tomé. Además 8 en Villa Cañás, 7 en Gálvez, 7 en Laguna Paiva, 6 en Monte Vera, 6 en Recreo, 5 en Esperanza y 5 en Las Rosas.

De la cada vez más larga lista se destacan también los 4 casos positivos en Franck, 3 en Ataliva, Bigand, Cañada Rosquín, Estación Clucellas, Humberto Primo y 1 en Egusquiza.