La GGT Rafaela y la FEV salieron a apoyar las medidas sanitarias Locales 01 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Tanto la Confederación General del Trabajo Regional Rafaela (CGT) como la Federación de Entidades Vecinales (FEV) manifestaron un contundente apoyo a las medidas impulsadas por el Municipio desde el lunes que restringen horarios de funcionamiento de determinados locales comerciales y gastronómicos. De esta manera, se diferencian de la postura adoptada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, a través de su Comisión de Comercio y Servicios, que calificó las medidas como "inoportunas", pidió su revisión y consideró "necesario cambiar la estrategia de acción y adoptar un enfoque de adaptación inteligente y colaborativa, con un alto contenido de responsabilidad individual".

Desde la CGT hicieron llegar "un total y absoluto apoyo al Intendente de la Ciudad, Luis Castellano, en la decisión de tomar medidas pocos simpáticas, pero necesarias, para poder seguir haciéndole frente a esta pandemia mundial que nos está afectando". "La Gremial Obrera que representamos, como así todos aquellos gremios que la conforman, no

desconocemos la situación complicada que se encuentran atravesando los diferentes actores en este momento. Pero si es verdad que como representantes y defensores de los trabajadores, notamos un inicio de avasallamiento de derechos de las personas, en defensa de la corriente capitalista que representan aquellos dirigentes que solo ven más allá de sus narices cuestiones económicas por sobre la salud y el bienestar de nuestros representados", sostiene en una crítica solapada al CCIRR.

De todos modos, la entidad bajó los decibeles al plantear que "no busca que esto se transforme en una pelea de sectores, ni mucho menos de rafaelinos, que estén de acuerdo o no con las medidas; hemos escuchado con que el empleo no

subsiste sin empresa que den trabajo y con posibilidades de trabajar, lo cual es cierto, y siempre hemos acompañado el esfuerzo del empresario rafaelino que otorga empleo genuino en la ciudad".

"Pero, no es menos cierto, que no existen empresarios, ni empresas sin trabajadores, y en éste momento no nos sentimos acompañados por la familia empresaria, la cual solicita por sobre la salud de nuestros trabajadores, el continuo y normal funcionamiento del sector comercial y/o industrial" advierte a modo de queja. "Es por eso, que llamamos rápidamente a la reflexión a todo el sector empresario que no acompaña las medidas adoptadas por el gobierno local, y solicitamos, el acompañamiento de todos los actores para poder seguir adelante en este duro y lamentable momento que nos toca

vivir", subraya la CGT.

Finalmente, el comunicado de la central obrera afirma: "Se pide al Estado que nos cuide, se le pide a la gente mayor responsabilidad individual, es hora que nosotros también pidamos mayor acompañamiento y sentimiento de solidaridad para los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, que son el eslabón más débil de la cadena económica. Sabemos y conocemos de la hombría de bien del empresariado rafaelino, al cual, reiteramos, pedimos que se llame a la reflexión, y otorgue su total apoyo a las medidas que el Intendente adoptó en procurar la salud y la vida de todos".



VECINALISTAS

La FEV, que nuclea a las vecinales de la ciudad, se suma al apoyo ya expresado por la CGT Rafaela al intendente Castellano y a las medidas adoptadas en un contexto sanitario complejo por el constante aumento de casos positivos de Covid-19.

"Somos conscientes de lo difícil que es para todos esta realidad que nos deprime y angustia. Son tiempos de incertidumbre económica, de dolor por no poder compartir con nuestras familias y amigos y de fortaleza para sostener emocionalmente a nuestros hijos pero confiamos que el sacrificio, el esfuerzo y la responsabilidad de todos los vecinos de nuestra querida Rafaela tendrá sus frutos a corto plazo", remarca la entidad.

Por último, manifiesta que "es nuestro compromiso unirnos para cuidar a nuestros abuelos , familia y vecinos. Expresamos nuestro profundo agradecimiento al sector de la Salud que vela por nuestro bienestar día y noche".