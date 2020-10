El Presupuesto municipal prioriza salud, producción, empleo, obras y seguridad Locales 01 de octubre de 2020 Redacción Por El Ejecutivo envió anoche los proyectos de Presupuesto 2021 y Tributaria al Concejo, en el que define los ejes de la gestión 2021. El intendente Castellano prevé una inversión superior a los mil millones de pesos en infraestructura pública. Anticipó que se concretará la expropiación de la Recova Ripamonti con apoyo de la Provincia.

El proyecto de Presupuesto Municipal 2021 que el Departamento Ejecutivo remitió anoche vía correo electrónico al Concejo contempla recursos por algo más de 4.000 millones de pesos para atender los gastos de una gestión que tendrá como ejes principales salud, producción y empleo, seguridad y obras públicas. En sus primeros artículos, se consigna que los ingresos estimados serán de $ 4.034.262.325, las erogaciones de 4.000.354.105, por lo que se contempla un superávit de $ 8.242.493. Además, fija en 1.300 el número de cargos de la Planta Permanente y en 300 la cantidad de cargos de la Planta de Personal Contratado para el próximo año.

Con la firma del intendente, Luis Castellano, tanto el proyecto de Ordenanza del Presupuesto -de 57 carillas- y la Tributaria -49 páginas- ingresaron alrededor de las 21 hs. en la cuenta de correo electrónico del Concejo desde la casilla de la jefa de Gabinete Municipal, Amalia Galantti. De esta manera, el Ejecutivo cumplió una vez más con la fecha establecida, ya que tiene plazo para presentar ambas iniciativas hasta el 30 de septiembre. Esta vez no hubo foto simbólica en la que funcionarios entregan una voluminosa carpeta a los concejales y todo se resumió al ámbito virtual, aunque hoy el Intendente brindará una conferencia de prensa -desde las 9:30, también virtual- para dar definiciones políticas respecto a lo que piensa hacer de la gestión en 2021.

Del total de recursos previstos, 3.876.841.000 millones se distribuirán en la administración central mientras que 90 millones de destinarán al Concejo Municipal, 91 millones al Instituto Municipal de la Vivienda, 18,2 millones al Instituto de Desarrollo Sustentable, casi 12 millones al ICEDeL, 13,6 millones al Cine Belgrano y casi 88 millones a la CAEPAM.

La inversión en trabajos públicos contará con un presupuesto superlativo de 1.071 millones de pesos en 2021, un año que en principio -la pandemia pone todo en condicional- contempla la realización de elecciones legislativas que en Rafaela comprende la renovación de cinco bancas del Concejo. Obras viales encabeza la lista de proyectos con 320 millones de pesos (139 millones para pavimento), seguida por Desagües con 291 millones y Mantenimiento y Obras Municipales con 250 millones.

Además de los proyectos de Presupuesto y Tributaria, al Concejo ingresó una nota del intendente Castellano dirigida al titular del cuerpo legislativo, Germán Bottero, en la que destaca que "esta presentación se realiza en tiempo y forma legales, de conformidad a lo previsto en el art. 39 de la Ley N° 2.756 Orgánica de Municipalidades".

"El contexto en que nace este presupuesto impone condiciones excepcionales que no podemos obviar: estamos atravesando una pandemia que ha provocado estragos y dolor en el mundo, en nuestro país, en Santa Fe y en nuestra querida Rafaela también. Una situación que, por supuesto, afecta a la salud, pero que también trastoca el normal funcionamiento de la ciudad y de nuestra economía. Un virus que aún no tiene cura ni vacuna y que nos configura un escenario de incertidumbre generalizada", plantea Castellano a modo de introducción. "También debimos enfrentar las dificultades que supone el trabajo a distancia de varios integrantes de nuestros equipos y las medidas de fuerza sindicales de las últimas semanas", agrega.

En este escenario, el Intendente admite que "resulta muy complejo, entonces, dado el momento sanitario actual, poder planificar programas y políticas públicas cuando no tenemos certeza, siquiera, de qué tipo de acciones podremos encarar en territorio" al tiempo que afirma que "la economía también se ve afectada como consecuencia de la pandemia, las economías en todos los países se han resentido por la crisis sanitaria, Argentina no es la excepción, Rafaela mucho

menos".

Enseguida subraya que ante esta coyuntura "nuestro sistema sanitario debe estar fuerte, nuestra capacidad de asistir a los

más vulnerables y a aquellos cuya actividad laboral o económica se vea especialmente afectada por las medidas de cuidado, debe potenciarse". Por eso remarca que "la inversión en salud refleja un fuerte incremento presupuestario, orientado a combatir, especialmente, dos grandes enemigos: el Covid 19 y el Dengue". "Y tenemos muchas expectativas de cara al futuro, tenemos la ilusión de poder llegar a cada rafaelino y a cada rafaelina con obras, con servicios y con políticas públicas que generen oportunidades y condiciones para el desarrollo humano, Es precisamente con esa mirada que planificamos nuestra gestión desde una herramienta fundamental como lo es el presupuesto", puntualiza.

"El presupuesto contempla grandes obras: infraestructura para el área industrial, el Plan de 130 cuadras de pavimento, el entubado de calle Tucumán y del Canal Sur, la ampliación de la celda en el Complejo Ambiental, trabajos en la Plaza 25 de Mayo (desagües y anillo interno), y eso es sólo por nombrar algunas. Sin el apoyo nacional y provincial, muchas de ellas resultarían de imposible ejecución para las arcas municipales", enfatizó Castellano.

Asimismo, anticipó que "se encuentran avanzados los trámites de expropiación de la ex Recova Ripamonti" para lo cual el Municipio cuenta "con el compromiso del Gobierno de la Provincia para el aporte de los fondos necesarios que nos permitan, según los trámites administrativos y judiciales que corresponden, tomar posesión del inmueble". Al respecto, señaló que "hemos dispuesto una partida presupuestaria para apuntalar la estructura y hacer una profunda limpieza y desinfección del inmueble" y aclaró que "quedará para más adelante el proyecto arquitectónico, que elaboraremos con la participación de los actores del territorio".

Tras manifestar que el presupuesto muestra "la convicción política central que rige esta gestión: gobernar para

todos, con presencia en todo el territorio de la ciudad", Castellano dijo que "el proyecto refleja cuatro ejes fundamentales: el eje Sanitario, la Obra pública, el Empleo y la producción, y la Prevención en Seguridad". Además habrá partidas para "seguir apoyando los emprendedores, a los comerciantes e industriales, a la economía social" y se reforzarán las "políticas de promoción de empleo y mejoras de la empleabilidad".

En esa síntesis el Intendente renovó el desafío que ya asumió en otras oportunidades: "Vamos a seguir trabajando para consolidar nuestro propósito de ser la ciudad con la mejor calidad de vida de la Argentina".

Por último, tiende la mano a un Concejo dominado por la mayoría opositora al dejar en claro que necesitará "el

acompañamiento y compromiso de ese Cuerpo para poder realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias", por lo que se compromete a "mantener fluidos canales de diálogo con los concejales y las concejalas". Y pone en valor la alineación política del Municipio con la Provincia y la Nación cuando destaca "la posibilidad de trabajar en conjunto y articulando con los gobiernos nacional y provincial, que sabemos persiguen los mismos objetivos que nosotros: cuidar a nuestra gente, poner en marcha la economía, la producción y trabajar por el bienestar de todos y de todas".