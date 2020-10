Casación Penal dejó firme un procesamiento contra Cristina Nacionales 01 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme un procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presunta asociación ilícita en una de las investigaciones desprendidas de la causa de los "cuadernos".

En el expediente se investigan supuestas irregularidades y sobornos que se habrían pagado para direccionar las licitaciones de obras públicas durante la gestión nacional de la actual titular del Senado.

Los jueces de la Sala III, Liliana Catucci, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, rechazaron los planteos del abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la vicepresidenta, y dejaron firme el procesamiento.

En términos prácticos, esta decisión no modifica el escenario que tiene enfrente la ex presidenta, porque el expediente está rumbo a juicio.

Sin embargo, tiene impacto político porque se trata de la primera resolución de peso en su contra desde que asumió como vicepresidenta.

Con este fallo también se dejó firme el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del ex administrador general a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.

También entraron en la resolución los empresarios de la construcción Carlos Wagner, Julio Paolini, Aldo Benito Roggio, Osvaldo De Sousa, María Rosa y Gerardo Cartellone, Angel Calcaterra, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, Jorge Benolol, Pablo Gutiérrez, Hugo Kot, Tito Biagini, Alejandro Marcos, Santiago Altieri, Héctor Javier Sánchez Caballero, Eduardo Luis Kennel, Patricio Gerbi, Marcela Edith Sztenberg, Silvio Mion y Ricardo Scuncia.

Son un total de 175 cohechos pasivos por sumas millonarias, cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública entre los años 2003 y 2015.

Esta causa es uno de los legajos desprendidos del caso central de los cuadernos, el cual ya está en etapa de juicio ante el Tribunal Oral Federal 7.