Córdoba padece con los incendios

CORDOBA, 1 (NA). - El ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, afirmó que "más de 200 Bomberos Voluntarios están llevando adelante una tarea extraordinaria, conjuntamente con el Plan Provincial del Fuego, Defensa Civil, y Policía de la Provincia de Córdoba" para combatir los incendios que acechan a varios puntos de esa provincia, al tiempo que se pidió el alerta amarilla de manera preventiva.

"Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas, personas heridas, ni lesionados, y se han salvado cientos de casas. Ninguna de ellas ha sido alcanzada por el fuego", precisó Mosquera, quien junto al secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta, visitaron la Unidad de Comando de Incidentes de Bomberos Voluntarios de Córdoba.

La misma está emplazada en Alpa Corral, localidad que junto a Las Albahacas, y Villa El Chacay, están siendo afectadas por las llamas.

Asimismo, el gobierno cordobés informó que "teniendo en cuenta la situación climatológica y el pronóstico adverso para los próximos días, relacionados al combate de distintos focos de incendios a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil ha solicitado de manera preventiva y en caso de ser necesario al Centro Unificado Operativo (CUO) del Consejo Federal de Bomberos Voluntarios la Alerta Amarilla, para disponer de cuerpos de bomberos voluntarios de otras provincias, si así se requiriera".

"Córdoba, lleva 10 días de focos activos de incendios en los que se encuentran afectados unos 4.000 bomberos voluntarios", precisó el Ejecutivo de esa provincia.

En tanto, el ministro sostuvo que las condiciones meteorológicas que se esperan para las próximas horas "son verdaderamente adversas, con intensos vientos, de direcciones variables", pero aclaró que tienen "confianza" de que van a "superar esta situación tan crítica".

"La prioridad es salvaguardar las vidas humanas. Los bomberos llevan ya 10 jornadas de trabajo en estos sectores, tienen el apoyo pleno del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como aquellas personas que sufran daños económicos, y también el medio ambiente, cuestiones que serán remediadas como lo expresó el gobernador", indicó.

Unos 90 efectivos se desplazaron al country Potrerillo de Larreta, campo Barrandegui, Tiro Federal y cantera Carnelutti.

Asimismo, reciben el apoyo aéreo de aviones hidrantes que operan desde el aeroclub de la ciudad del Tajamar, del "Fireboss" que se abastece de agua en el Lago Los Molinos y un helicóptero que realiza descargas con el dispositivo Bambi back, precisó el gobierno cordobés.

En el incendio de La Cumbre, en tanto, se encuentran trabajando 125 bomberos sobre comunas y parajes como Pampa de Olaen, Characato, Oro Grueso, Negro Huasi, Estancia Primavera y La Población, y hacia el norte, en Potrerillo y Carpintería.

Los brigadistas son asistidos por hidrantes que recargan agua en el Aero Club de la ciudad de La Cumbre.

En lugar en donde se encuentra instalada la Mesa Operativa de La Cumbre la temperatura alcanza los 30 grados, la humedad el 14 por ciento y sopla un fuerte viento del sector norte.

"Los incendios que ha sufrido Córdoba este año son de características muy especiales, con 150 días de sequía, una carga combustible demasiado alta y vientos que no paran. Tenemos el sistema de Bomberos Voluntarios más robusto de la República Argentina, once aviones trabajando, cuatro de la Provincia, más dos helicópteros y siete que envió Nación, pero son tres grandes incendios los que estamos soportando en Córdoba", sostuvo Mosquera.

Señaló que tienen "que cuidar a los bomberos, a los vecinos y a sus casas, por eso pido que dejen trabajar a los equipos, y que confíen en su trabajo".

Los bomberos además continuaban trabajando sobre una amplia zona que se ubica entre Villa Carlos Paz y Parque Siquiman, en donde ayer se originó un foco de fuego muy violento y con muchas dificultades para su contención.

El incendio fue avanzando rápidamente hasta que al llegar la rotación del viento hacia el sur, su cabeza se dirigió en dirección a la localidad de Parque Siquiman en donde debieron ser protegidas muchas viviendas.

En el lugar se prosigue con las tareas de contención utilizando autobombas y camiones cisternas. Durante el día operaron tres aviones hidrantes y dos helicópteros.

La Policía realizaba un relevamiento de ante la posibilidad de que hubiese algunas casas dañadas.

Los efectivos de la fuerza también participaron en la evacuación y autoevacación de vecinos que debieron abandonar sus hogares ante la llegada del humo y el fuego.

En un principio, tres menores fueron llevados por la Policía hacia un centro asistencial de la zona en donde se recuperan por inhalación de humo.

En las zonas de La Paisanita y Falda del Carmen se repitió el riesgo para las residencias por lo que bomberos debieron ser asistidos por dos helicópteros y un hidrante.

Otro grupo de brigadistas se distribuyeron en cercanías de Tanti por un incendio que bajó desde de los gigantes hacia Cerro Blanco y después en dirección a El Durazno.

Para hoy se prevé continuar con muchos efectivos trabajando en todos los sectores afectados y se estima que durante la mañana se realizará el primer vuelo de reconocimiento a los fines de obtener la información precisa y poder determinar a dónde van a ser desplazados los aviones hidrantes y los helicópteros.