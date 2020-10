La necesidad de pensar en emprender*

Emprender. En la primaria vendía posters del Rey León y algunos dibujos que hacía. Más tarde vendí artesanías con mi padre y decoramos vidrieras. Ya de madre me dediqué a elaborar baberos de diseño, abrir un negocio en casa… y más. La necesidad concreta de emprender surge al lado de mi compañero de vida. El es un periodista, muy capaz y profesional. Siempre trabajaba para otras productoras, hacía paneles y coberturas… para otros. En él vi el mayor potencial y entrega que jamás haya visto en un emprendedor. Fue cuestión de insistir, armar planes y sugerir ideas, para que él se independice. En lo personal… y esto queda entre nosotros… nunca busqué trabajo. No quería correr la suerte de mis viejos, trabajar, trabajar y trabajar… siempre para otros. La libertad e independencia son mi estandarte. Sin embargo, conseguía trabajos. Y sí, la necesidad de sostener a la familia pesaba más. A un mes de recibirme me ofrecen el trabajo “ideal” en un programa de capacitación para emprendedores, mi roles eran de creativa gráfica y profe de marketing. Estuve tres años en este programa del gobierno provincial, tres años más en otro auspiciado por un banco importante y un año junto al Ministerio de Turismo de Salta. En esos años viajé, con mi mochilita al hombro, mate y el marketing en el corazón. Conocí muchas localidades del interior y lo más lindo “emprendedores de pura cepa”. Es en ellos donde me empapo el espíritu emprendedor, me contagiaron las ganas de volver a volar libre. Así que, guardé la mochilita viajera, me puse a meditar y analizar ideas de negocio… ¿en qué sería buena? Así nació El Almacén de Ideas consultora de marketing y comunicación. Tuve la oportunidad de organizar eventos para emprendedores en Capital y en Rosario de Lerma. Ya con una cartera de seguidores le di para adelante con cada plan que se me ocurría, como: Mamá emprendedora, la feria virtual, publicidad en radio, mentoría y la revista virtual en proceso. Este grupo no eran, ni son clientes, son amigos. Amigos que se prenden a cada propuesta, como ser las caminatas ecoamigables, la elaboración y donación de juguetes, entre otras. Lo que después tomaría el nombre de Ecofullness. Entre mis placeres está la cocina gourmet y el buen comer… obviamente, emprendí en ello. Sin más que la experiencia en mi propia cocina, muchos libros, revistas y recetas sacadas de programas de cocina, me lancé al apasionante rubro gastronómico. Broderis, porque a todo le doy identidad y marca, es mi emprendimiento del corazón. Me dediqué al servicio de catering, primero con amigos, después con conocidos y así el “boca a boca” llena y satisfecha me fue abriendo caminos. Pensaba, inocentemente, dedicar todo el dos mil veinte a profesionalizarme en gastronomía, hacer la carrera de chef o tomar cursos y obviamente seguir trabajando de esto. Dos días antes que declaren el aislamiento total consigo trabajo en una empresa de catering y me encargan dos eventos con Broderis… ya sabemos lo que pasó. Igual, sigo ganando experiencia y probando recetas. Como a todos, la pandemia nos inmovilizó. Tras una montaña rusa de emociones y planes frustrados di mi último manotazo de ahogado. Encontré un programa de fomento para emprendedores llamado Mayma. Mayma es un programa que se dicta a nivel nacional, dividido por regiones. Los aspirantes elegidos a nivel NOA, forman un grupo de treinta y cinco proyectos de triple impacto, entre ellos aparece Moneda Verde, el proyecto que venimos desarrollando. Es en este espacio donde encuentro lo que me faltaba, seguridad y ánimo. Tanto mi socia, Rosana Ely Carabajal, mis mentores Nicolás Gadda de Cocos Sustentable y Viviana Santinon de la UCASAL me contuvieron, apoyaron y motivaron para darle forma a “Moneda Verde”. ¿Qué es Moneda Verde? lo contamos más adelante.

Qué es Ecofullnes

Ecofullnes. Traducido: ecología en plenitud. Nace como un espacio en el que se pueden visualizar trabajos de emprendedores con una marcada aspiración y afinidad con el cuidado y regeneración del planeta Tierra. También es el medio ideal para mostrar las acciones que como grupo autoconvocado encaramos, tales como las ecocaminatas, que no es más que ir caminando y recogiendo los residuos sólidos urbanos tirados sin ninguna consideración en espacios públicos y monumentos de la ciudad; la Fábrica de Ecojuguetes, tips y consejos eco sustentables. Ecofullness entonces se convierte en un estilo de vida, una filosofía que reza: vivir en plenitud y armonía con el planeta y la humanidad

El desarrollo de la primera idea con esa intención

La primera idea, enmarcada dentro de un modelo de negocios es Moneda Verde. La presentamos como una solución alternativa a la falta de moneda y billetes en los negocios. Moneda Verde es un proyecto de triple impacto: social, ambiental y económico. Cuyo propósito es promover prácticas de consumo responsable, ecosustentable y saludable. En lo económico le ayuda al comerciante a no perder plata por la falta de monedas y al consumidor porque esa pequeña inversión se puede convertir en una huerta urbana. En lo ambiental buscamos reducir los diarios tirados en las calles, con ellos armamos los sobres de Moneda Verde. En lo social tenemos el objetivo de armar huertas solidarias en espacios comunes, como escuelas, merenderos, comedores y en especial asilos.

Cómo lograr el primer proyecto en la práctica

El trabajo es conjunto, Rosana Ely Carabajal es quien se encarga de las plantas, produciendo semillas y buscando el mejor rendimiento. Por otro lado, yo Sole, me encargo de armar los sobres de papel de diario reutilizado, la difusión y comercialización.

Poder posicionarlo en la sociedad

Nos encargamos de capacitar. Ely desde lo gastronómico, el armado y mantenimiento de huertas urbanas llamadas Jardines comestibles. Y yo desde el marketing verde o sustentable. Y obviamente, mucha comunicación y contacto a través de las redes sociales. Y difusión en los medios de comunicación.

Objetivos planteados en este propósito

Mostrar métodos alternativos para solucionar problemas en el intercambio comercial, generando vínculos de confianza entre el vendedor y cliente. Promover prácticas sustentables e inspirar en el cuidado y regeneración ambiental.

Logros de la propuesta

Conseguimos una venta importante a una empresa embotelladora multinacional, en el marco de un programa llamado “Potencia tu negocio”. La posibilidad de insertar Moneda Verde en municipios del interior de Salta. También Moneda Verde fue reconocido por el Concejo Deliberante como un proyecto promotor de buenos hábitos y consumo responsable.

Cómo funciona Moneda Verde

Moneda Verde es muy fácil de conseguir y usar. Primero vas al negocio y te llevás de vuelto un sobre. En tu casa seguís las instrucciones de corte y colocación de tierra hasta el lugar indicado, mismo con el riego y trasplante a tierra definitiva. La idea es que ese mismo sobre oficie de contenedor para generar el almácigo. Después de un tiempo, según la variedad de semillas, tendrás tus plantitas de hortalizas y aromáticas.

