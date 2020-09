Se inicia la final de la NBA Deportes 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los Angeles Lakers, ganador de la Conferencia Oeste, y Miami Heat, vencedor en la división Este, comenzarán hoy la final de la NBA de básquetbol en los Estados Unidos, que consagrará al campeón en el marco de una temporada irregular, a partir de la pandemia del coronavirus. El encuentro, como toda la fase final, se disputará en la denominada "burbuja" de Orlando, concentrada en el complejo Disney Wide World of Sports. La serie, de extenderse a un máximo de siete partidos, finalizaría el 13 de octubre. La trasmisión en vivo de la señal de cable ESPN se iniciará a las 21.50.

La franquicia californiana llegó a esta instancia, luego de una década entera en donde las frustraciones -que incluyeron marginaciones de las fases de postemporada- le ganaron a las satisfacciones. En la anterior final disputada, Lakers venció por 4-3 a Boston Celtics, en 2010, para disfrutar del decimosexto anillo a lo largo de su historia.

Para arribar a la instancia decisiva, el equipo dirigido por Frank Vogel logró acomodar un funcionamiento colectivo convincente para dejar atrás a Portland Blazers (cuartos de final de Conferencia), Houston Rockets (semifinal) y Denver Nuggets (final), en todos los casos por un 4-1.

El astro LeBron James, de 35 años y campeón en tres ocasiones en la NBA (dos con Miami Heat y la restante con Cleveland Cavaliers), emerge como el natural as de espadas de Lakers, con una estadística en play offs que no hace más que reafirmar sus dotes de Rey de la disciplina: 26,7 puntos; 10,4 rebotes y 8,9 asistencias por encuentro.

Por su lado, Heat, clasificado en el quinto puesto de la división durante la fase regular de la competencia, sorteó exitosamente los obstáculos que se le presentaron en la postemporada. Primero le ganó claramente a Indiana Pacers (4-0) en los cuartos de final. Luego, el equipo de Erik Spoelstra sorprendió y dejó al margen al favorito Milwaukee Bucks (4-1) en semifinales. Por último, en una serie que supuso mayor paridad de la que finalmente tuvo, Miami Heat superó en la definición del Este a Boston Celtics (4-2) para regresar a una instancia de título, después de seis años (la anterior se dio en 2014, cuando cayó derrotado por los San Antonio Spurs de Emanuel Ginóbili por 4-1).

A lo largo de la historia, Heat obtuvo tres campeonatos NBA: 2006 (tras derrotar 4-2 a Dallas Mavericks), 2012 (4-1 a Oklahoma City Thunder) y 2013 (4-3 a San Antonio Spurs).