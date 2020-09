Boca empató y clasificó a octavos Deportes 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Aunque mereció ganar, el empate ante Libertad le sirvió al Xeneize para pasar a la próxima instancia de la Copa. Los de Russo tuvieron varias claras en el primer tiempo y un par más en el segundo, pero no le alcanzó.

FOTO WEB LA AGUANTA. / Carlos Tevez en el encuentro de anoche ante Libertad. Boca igualó y clasificó a octavos de la Libertadores.

Boca no pudo anoche plasmar en el marcador su superioridad sobre Libertad en La Bombonera y, aunque empató 0-0, logró el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 gracias a sus dos victorias de visitante obtenidos en la reanudación del certamen.

Justamente ante el conjunto en el que más se lució en los últimos tiempos con su éxito en Paraguay, el equipo de Miguel Russo no encontró la puntada final en su casa. Carlos Tevez gravitó en su mejor nivel en el primer tiempo, incluso tuvo dos apariciones que le ahogó Martín Silva; mientras que Franco Soldano volvió a desencontrarse con el gol y también perdió con Silva en dos mano a mano. Silva, figura, apareció además frente a un cabezazo de Carlos Izquierdoz.

La más clara de ese período inicial para la visita llegó de los pies de otro argentino, Adrián Martínez, pero encontró a Esteban Andrada listo para intervenir cuando lo llamaran. Por el contrario, en el inicio del complemento, a Antonio Bareiro le faltó puntería para sorprender en la noche de La Boca.

Después, ya mucho más desdibujado en ofensiva, el anfitrión continuó con su protagonismo. Lisandro López lo tuvo de cabeza pero su tiro de pique se perdió cerca. Russo intentó renovar ideas repitiendo el ingreso de Edwin Cardona, quien agigantó la noche de Silva. También sustituyó, más temprano que tarde, el ataque a pleno: Soldano y Tevez les dejaron sus lugares a Walter Bou y Mauro Zárate, el pedido por la gente. Pero el panorama no cambió entre la férrea marca rival y la escasa claridad de sus variantes.

La más clara fue la de Frank Fabra, que armó una gran individual por izquierda y sacó un sablazo que se estrelló en el palo derecho del guardameta uruguayo.

Así, sin brillo pero con solidez, Boca logró una fecha antes del cierre del grupo el objetivo que le permitirá seguir en camino en el certamen a la caza de su mejor versión. Esa que esta noche tampoco se dio una vuelta por La Ribera.



Boca 0 - Libertad 0



BOCA: Andrada; Jara, L. López, Izquierdoz, Fabra (80m Mas); Salvio, Campuzano, G. Fernández (86m Capaldo), Obando (62m Cardona); Tevez (74m Zárate), Soldano (62m Bou). DT: Miguel Russo.



LIBERTAD: M. Silva; Bocanegra, Da Silva, Viera, I. Piris (46m Bogarín); Aquino (90m Sanabria), Cáceres, Espinoza, Bareiro; A. Martínez (70m Rivero), C. Ferreira. DT: Gustavo Morínigo.



Goles: no hubo.



Estadio: Boca.

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).