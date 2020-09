River recibe al San Pablo Deportes 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO EN AVELLANEDA. / River recibirá al elenco brasileño en cancha de Independiente.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - River recibirá hoy al San Pablo en el estadio de Independiente, en un encuentro válido por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores de América en el cual intentará quedarse con el triunfo para clasificarse a los octavos de final del certamen.

El partido se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Libertadores de América donde el elenco de Núñez hará de local debido a que en el Monumental se están realizando obras de remodelación, será arbitrado por Cristian Garay (Chile) e irá televisado por la señal deportiva de cable ESPN2.

River tiene 7 unidades y necesita un triunfo para poder pasar a la próxima instancia mientras que San Pablo suma 4 puntos y tiene la urgencia de ganar para mantener la ilusión de seguir en la Copa Libertadores, ya que, una derrota ante el equipo "millonario" lo dejaría afuera del certamen.

El equipo conducido por Marcelo Gallardo viene de golear como visitante a Binacional por 6 a 0 y el técnico hará una sola variante tomando como referencia a los once que salieron a jugar en Perú.

Por su parte, el San Pablo perdió por 4 a 2 ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito como visitante y el entrenador Fernando Diniz no contará con Luciano, una de las figuras del equipo, quien debe cumplir su última fecha de suspensión en el certamen, pero no confirmó quién será su reemplazante.



River – San Pablo (Brasil)

Estadio: Libertadores de América (local River). Árbitro: Cristian Garay (Chile). Hora: 21.30 - TV: ESPN2.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Julián Álvarez, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



San Pablo (Brasil): Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo, Reinaldo; Igor Silveira Gomes, Tchê Tchê, Hernanes, Vitor Frezarin Bueno, Gabriel Gomes Sara; Pablo. DT: Fernando Diniz.