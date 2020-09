Sunchales: “Te vamos a matar y prender fuego a tu casa” Policiales 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Carla C. le exigió a la víctima que abandonara su domicilio y como esta se negó, María Belén C. y María Luz P. comenzaron a propinarle golpes con caños de pileta en la cabeza y el cuerpo a la víctima, al tiempo que Carla C. con un cuchillo tipo carnicero la apuñaló en mano y brazos.

FOTO OGJ AUDIENCIA REMOTA. Todas las partes estuvieron presentes en el debate a través de Zoom.

El viernes 25 de septiembre, en la ciudad de Sunchales, una joven mujer fue amenazada y agredida con golpes de caños y lesiones cortantes de arma blanca por otras cuatro mujeres, que le exigían que abandone su domicilio.

En ese marco, poco después personal policial procedió a aprehender a esas cuatro mujeres y al padre de dos de ellas –es decir un total de cinco acusados- quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En la jornada de la víspera, a partir de las 17.25, se concretó la audiencia imputativa a las cuatro mujeres, en el marco del legajo “C. Carla Estefanía, C. María Belén, C. Juan Carlos, P. María Luz, P. Anahí Rosario s/ lesiones leves dolosas, amenazas simples, y daños”.

Cabe destacar que en esta causa están imputadas cinco personas, todas de la ciudad de Sunchales, Juan Carlos C. –alias “Bati”-, de 44 años, que es el padre de Carla Estefanía C., de 23 años y de María Belén C. de 18. Y además, Anahí Rosario P., de 25 años y María Luz P. de 28.



AUDIENCIA

IMPUTATIVA

En la audiencia imputativa remota -a través de la plataforma para videoconferencias Zoom- realizada en la víspera, esta estuvo presidida por la jueza de IPP Cristina Fortunato, fueron partes Gabriela Lema, fiscal adjunta de la Unidad Fiscal Rafaela del MPA, y Amalia Cassina, abogada defensora de los imputados, perteneciente al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.



HECHOS

IMPUTADOS

El relato del hecho imputado, que es uno sólo para los cinco acusados, estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Lema y es el que sigue a continuación.

“En fecha 25 de septiembre de 2020 -inició la fiscal Lema-, a las 19.00 aproximadamente, previo ponerse de acuerdo mediante reparto de tareas, y con la finalidad común de intimidar a Romina de los Angeles F. para que abandone su residencia habitual, Carla Estefanía C., María Belén C., María Luz P., Anahí Rosario P. y Juan Carlos C. se dirigieron a bordo del auto marca Chevrolet Astra color gris, a la calle Rotania al 100 de la ciudad de Sunchales, lugar donde habita Romina de los Angeles F.

“Juan Carlos C. las esperó en el vehículo de su propiedad estacionado sobre avenida Brasil, aguardando que las coautoras lograran su cometido. Carla Estefanía C., María Belén C., María Luz P., Anahí Rosario P. aguardaron a la víctima en la vereda de dicha casa.

“Al llegar Romina de los Angeles F. junto a Agustina P., y bajar de la moto en que se conducían, Anahí Rosario P. se acercó a Agustina P. y con la finalidad de que sus compañeras pudieran atacar a Romina F. inició una pelea con Agustina P. Aprovechando esta situación Carla C., María Belén C. y María Luz P., quienes tenían cuchillos y caños de pileta en sus manos atacaron a Agustina P. –la víctima- en la vereda de su casa.

“En esa circunstancia Carla C. le exigió a la víctima que abandonara su domicilio y como esta se negó María Belén C. y María Luz P. comenzaron a propinarle golpes con caños de pileta en la cabeza y el cuerpo, al tiempo que Carla C. con un cuchillo tipo carnicero le arrojó cuchilladas y la apuñaló en los dedos de la mano izquierda, antebrazo y muñeca derecha provocándole lesiones cortantes y excoriaciones en los miembros referidos, además del muslo derecho. Estas lesiones son consideradas desde el punto de vista médico-legal como de carácter leves.

“Asimismo mientras Carla C., María Belén C. y María Luz P. agredían a Romina F. le manifestaron que «la iban a matar y prender fuego a la casa», todo ello con el propósito de que la víctima hiciese abandono de su vivienda.

“La víctima herida corrió hacia el interior de su casa y luego las agresoras la siguieron, pero al ver llegar a personal policial se dieron a la fuga en el auto conducido por Juan Carlos C., mientras que Anahí P. lo hizo en una moto conducida por una persona no individualizada aún”, finalizó la fiscal Lema.



CALIFICACIONES

LEGALES

Las calificaciones jurídico-penales son: para Carla Estefanía C., María Belén C. y María Luz P. fueron acusadas de "coacción agravada con el uso de arma y con el propósito de compeler a una persona a abandonar su residencia habitual y lesiones leves en concurso real en grado de coautoras".

Juan Carlos C., alias “Bati” fue acusado de "coacción agravada con el uso de arma y con el propósito de compeler a una persona a abandonar su residencia habitual en el grado de coautor".

En tanto que Anahí P. fue acusada de "coacción agravada con el uso de arma y con el propósito de compeler a una persona a abandonar su residencia habitual en el grado de coautora".



MEDIDAS

CAUTELARES

En horas de la jornada de hoy a partir de las 11.00 se realizará la audiencia de medidas cautelares, bajo el mismo formato remoto utilizado hasta el presente, es decir a través de la plataforma Zoom.