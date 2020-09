Argentina rechazó informe de la ONU Nacionales 30 de septiembre de 2020 Redacción Por REPRESION EN VENEZUELA

Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), realizó ayer una fuerte defensa del régimen de Nicolás Maduro y destacó que "Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo por lo que hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países".

A lo largo de su intervención en el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea la situación política del régimen populista de Nicolás Maduro, el representante de nuestro país destacó que la Argentina "no hace una lectura ideológica de los derechos humanos. Nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país, un instrumento para tomar una posición ideológica".

Al analizar el reciente informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos en Venezuela sobre el que la semana que viene cada país emitirá su opinión en Ginebra, la Argentina adelantó una suerte de posición sobre los lineamientos de ese documento que denuncia graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, entre los que se destacan torturas seguidas de muerte a perseguidos políticos.

Al evaluar los hechos que se dan en Venezuela, el embajador argentino en la OEA destacó que "lamentablemente estamos en una región en la que somos varios los países que hemos sufrido represiones desproporcionadas a las movilizaciones populares, persecución judicial, sistemas de espionaje y una cantidad de problemas con los derechos humanos muy serios".

De esta manera, en línea con el mensaje de la Casa Rosada, el embajador Raimundi alertó que "cuando uno pone el foco en una mirada de un país y no de otros, es allí donde se pone en riesgo de hacer una apreciación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos".

Raimundi admitió que en Venezuela existe "una situación crítica, con mucho apremio económico y que no se me escapa el alto número de personas que han abandonado el país, pero no compartimos cierta perspectiva de cuáles son las causas que han llevado a esa situación y cuáles son los caminos para resolverla".

El embajador argentino habló después de su par de México ante la OEA, quien no fue tan benevolente con el régimen de Maduro.