Abrieron inscripciones para el complejo de barrio Moreno Región 30 de septiembre de 2020 Redacción Por PROGRAMA PROCREAR

COMPLEJO// Los departamentos ejecutados en el barrio Moreno.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un parte de prensa difundido desde el Municipio local, ayer, se hizo saber que desde el día de ayer, martes 29 de septiembre, se encuentran abiertas las inscripciones para acceder al sorteo de las 56 viviendas, ubicadas en barrio Moreno.

Este proyecto de vivienda dispone de excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos, de salud y, una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes. Cabe destacar que dentro de las 56 viviendas que forman parte del sorteo, hay departamentos de 2 y 3 dormitorios.



Requisitos para la inscripción:

- No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

- No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

- Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

- Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

- Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

- Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción (excepto el estado civil soltero).

- Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

- Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente. Tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente (entre 2 SMVM y 8 SMVM).

- Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

- No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

- Tener domicilio actual en el departamento Castellano. Al momento de completar el código postal en el formulario de inscripción, se indicará si el predio Procrear corresponde a dicho domicilio.

IMPORTANTE: los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge será considerado cotitular automáticamente.

El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.

Matrimonio, unión convivencial o unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.