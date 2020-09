Nuevo trabajo de Juan Fracchi Quinteto Información General 30 de septiembre de 2020 Redacción Por TANGO TSUNAMI

Tango Tsunami es un disco que busca seguir ampliando los horizontes compositivos dentro del lenguaje tanguero, incorporando técnicas, armonías y experiencias de otras músicas. La raíz del género convive con una identidad y un discurso renovados.

Tango Tsunami cuenta con 6 composiciones originales que transitan el tango, la milonga, la milonga campera, el candombe y la canción instrumental.

Con sólidos momentos grupales y lirismo individual, sin perder la “mugre” tanguera.

Realizado con el aporte del Fondo Nacional de las Artes (FNA) Beca Creación 2019.

Se puede escuchar Tango Tsunami en SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/3UMxLdjgOK4dcsyrFEnaNw

Se puede escuchar "Tango Tsunami" en otras plataformas: https://orcd.co/jf-q_tango-tsunami



Tango Tsunami -ficha técnica:

1- Rama Negra

2- Canción para quinteto

3- Otoño violento

4- Tres corazones

5- Con todo

6- Mañanas

Todos los temas compuestos por Juan Fracchi



Juan Fracchi quinteto está integrado:

Alejandro Giro en bandoneón

Christine Brebes en violín

Belén Echeveste en violonchelo

Ignacio Eguía en guitarra

Juan Fracchi en contrabajo, composición y arreglos.

Grabado en Estudio 0618 el 26 de septiembre de 2019.

Técnico de grabación: Mariano Cuello.

Asistente de grabación: Carla Gatica.

Mezclado y materizado por Mariano Cuello.

Foto de tapa: José de Rocco

Diseño: Carlos Fernández



JUAN FRACCHI QUINTETO

El quinteto fue creado en 2014 por Juan Fracchi con la idea de profundizar en el lenguaje del tango desde una perspectiva moderna y de amplios horizontes sonoros. El primer disco del quinteto Río Imaginario resultó seleccionado como uno de los mejores discos del 2018.

El grupo realizó el concierto de cierre del 9º Festival de Tango de Pehuajó y formó parte del II Festival de Tango de Almirante Brown. Se presentó en el ciclo Nuevo Baires Tango, en Café Vinilo, Centro Cultural de la Cooperación- dentro del ciclo Tango de Miércoles-, Casa Municipal de la Cultura (Almirante Brown), Circe Fábrica de arte, Pista Urbana, Vicente el Absurdo y La Minga entre otros espacios.



Los integrantes:

Juan Fracchi-contrabajo-bajo-composición

Se desempeña dentro del jazz, el tango y el folclore.

Realizó 11 giras europeas junto a el trío Saluzzi - Fracchi - Bisgaard 2017/18/19, Maldonado 2017 y al trío Cuesta Arriba del 2005 al 2012.

Desde el 2014 lidera el Juan Fracchi Quinteto, orientado al nuevo tango, con influencias del jazz y músicas del Río de La Plata.

En 2019 lanza junto a Saluzzi Fracchi Bisgaard trio el disco Lugar, con excelentes críticas en Argentina y en Europa.

Tocó con grandes músicos de la escena musical argentina: Dino Saluzzi, Nicolás “Colacho” Brizuela, Claudio “Pino” Enriquez, Hernán Ríos, Facundo Guevara, Nora Zarmoria, José Saluzzi, Sergio Verdinelli,Franco Luciani, Lisandro Aristimuño, Florencia Ruiz, Ariel Minimal y Juan Subirá, entre otros.

Participó de los siguientes ciclos y festivales: Concierto de cierre Festival de Tango de Pahuajó 2019, Buenos Aires Jazz 2018, 2017 y 2011, Festival de tango de Almirante Brown 2018, Copenhage Jazz Festival 2017, Aarhus Jazz Festival 2017, Festival Tarbes en Tango 2017 y 2012 (Francia), “Café y Cultura” (Secretaría de Cultura de la Nación 2015, 2007), Festival de Tango de Pehuajó 2015, 5 Festival de Jazz de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia 2013), 7mo Encuentro de músicos Jazz a la Calle (Mercedes, Uruguay 2013), Ciclo de conciertos de la Biblioteca del Congreso de la Nación (2012), “Música y Origen” en el ND Ateneo, Primera Bienal de Arte y Pintura del Chaco (2011), “Guitarras del Mundo” (Misiones, 2005), “Cafés y Bares Notables” (ediciones 2005, 2006 y 2007), Festival de Tango del Teatro Ojo de las Artes (Pinamar), conciertos del relanzamiento de los discos "Tango en la Universidad" y "A Evaristo Carriego" del maestro Eduardo Rovira, en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña y en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), Ciclo “A cielo Abierto” (Municipalidad de Morón), “La noche de los Museos”, “Tango de Miércoles” en el Centro Cultural de la Cooperación, entre otros.



Nacho Eguía - guitarra

Nació en marzo de 1987 en Buenos Aires

Es profesor superior de música e Intérprete y arreglador con orientación en Tango y Folclore especialidad guitarra. Recibido del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”.

Desde 2009 se desempeña como docente de música en instituciones primarias, secundarias y terciarias de la ciudad de Buenos Aires

Como solista, interpreta obras para guitarra de su autoría con influencias de la música popular aportando una mirada personal.

En 2019 editó su primer disco “Detrás de todo”, donde incluye obras solistas y obras en dúo con invitados como Marcelo Moguilevsky, Guido Martínez, Lucas Monzón e Ignacio Romero. En 2020 sus obras “El aire en juego” y “Caprichos porteños” fueron seleccionadas entre 80 obras de todo el mundo para la final del 1º concurso internacional de composición de Seixal (Portugal).

Participó del festival “Guitarras del mundo” en varias ediciones.

En 2015 formó parte de los 140 músicos que participaron del festival La música interior, realizado en todo el país. Se dictaron talleres de formación musical y se ofrecieron conciertos en cada provincia, finalizando en los conciertos de cierre en el Centro Cultural Kirchner. Su participación tuvo sede en la provincia de Misiones compartiendo el trabajo con Los hermanos Nuñez, Rubén "Mono" Izaurralde, Matías Arriazu, Vivi Pozzebón y Paula Paz.



Christine Brebes – violín

Llegó a Buenos Aires hace 18 años para perfeccionarse en su pasión, el tango.

En el año 2002, entró a La Orquesta Escuela de Tango de Emilio Balcarce. En el mismo año entró en La Orquesta Típica Sans Soucí como 3er violín, llegando a ser la solista del 2007 al 2011.

Formó parte de varios espectáculos de tango con giras por Japón, Italia, Londres, y China. [en los shows TANGO: X2, Herrera, Dreams, Fire, Lovers y Madame Tango).

Durante los años 2011al 2014, tocó con Charly Garcia & The Prostitution, girando por Sudamérica y los EEUU. Grabó el álbum 60 X 60 y participó de la obra Líneas Paralelas en el Teatro Colón.

Acompaña a las cantantes, Elena Roger, Alicia Vignola, y Nadia Larcher.

Tocó junto a Julián Plaza, Julio Pane, María Graña, Sexteto Mayor, Víctor Lavallen, Fernando Suarez Paz, entre otros.

En 2019, fue violinista en la producción de "El Hombre Que Perdió Su Sombra" en el Teatro Nacional Cervantes con Axel Krygier.

Actualmente se desempeña como sesionista, docente en La Orquesta Juvenil de Tango Puente Sur en La Boca desde 2015 y maestra particular.



Belén Echeveste - violonchelo

Nació en la ciudad de La Plata en 1989.

Estudió violoncello desde temprana edad en el Bachillerato de Bellas Artes. Cursó la Licenciatura en instrumento en la UNA con el maestro Jorge Pérez Tedesco. Durante los años 2013 y 2014 formó parte de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Actualmente se desempeña como docente de violoncello en el Programa de Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires. Integra diferentes agrupaciones de música popular como Las Malevas, Juan Fracchi Quinteto, Marco Sanguinetti Grupo, Mistonguero Tango entre otras.

Ha participado en las obras de teatro "Alemania" y "La tempestad" (Temporada Internacional del CTBA). También ha colaborado en numerosos trabajos discográficos, tales como MAT 1 y MAT 2 del bandoneonista Federico Siksnys, "Río Imaginario" del Juan Fracchi Quinteto, "Rueca y Violeta Azul" junto a Abi Gonzalez, "Virus 30 años de locura", "Puentes en el mar" de Cecilia Bernasconi, "En la boca del león" de Eva Fiori Orquesta, "Vida y muerte de una flor" de la compositora Marina Ruiz Matta, entre otros.



Alejandro Giró - bandoneón

Nació en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 38 años, es compositor, bandoneonista y pianista. En 2020 publicó su primer disco con composiciones propias, "Encuentro", junto al guitarrista y compositor Adán Silveyra.

Es integrante de Juan Fracchi Quinteto desde el año 2015. Participó en varios proyectos de tango, folklore y músicas rioplatenses.

Estudió piano en el Conservatorio Juan José Castro con el maestro Jorge Algorta y bandoneón con el maestro Santiago Segret. Estudió música con María del Carmen Aguilar y actualmente se encuentra haciendo la Lic. en Música Argentina en la UNSAM.