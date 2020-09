Le dieron el alta al Chaqueño Palavecino Información General 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Luego de haber estado internado por coronavirus, el popular cantante abandonó el Instituto Médico de Alta Complejidad de Rosario de Lerma y continuará la recuperación en su casa.

FOTO INSTAGRAM// CHAQUEÑO PALAVECINO./El artista concluirá la recuperación en su casa.

El Chaqueño Palavecino recibió el alta médica ayer, martes 29 de septiembre a las 10:30 de la mañana, luego de permanecer internando en el área de terapia intensiva del Instituto Médico de Alta Complejidad de Rosario de Lerma, en Salta. El popular cantante tuvo un cuadro de salud complicado tras haber dado positivo de coronavirus.

“Seguirá su proceso de recuperación desde su casa”, señalaron en un comunicado oficial de prensa del reconocido artista. “Agradecemos infinitamente y de todo corazón todo el acompañamiento recibido, el amor, las buenas energías y las oraciones para que Oscar salga adelante”, finaliza el escrito.

El 12 de septiembre, el folclorista suspendió una presentación vía streming vía de la Fiesta Nacional de la nuez. Había comenzado con síntomas de tos y un malestar en la garganta. Por este motivo, se realizó un hisopado y dio positivo de COVID-19. Le recomendaron que hiciera reposo en su casa de Rosario de Lerma, Salta, para cumplir con el aislamiento.

Durante los primeros momentos, mientras hacía reposo y estaba aislado en su domicilio, habló con Cadena 3. Los primeros días fueron de transitarlos con los mismos síntomas con los que se enteró de la enfermedad, sin mayores preocupaciones. Incluso, se permitió hacer una suerte de chiste en la entrevista. “Siempre estuve aislado, con mucho vino y asado acá en mi casa, pero hoy la cosa está complicada, acá en Salta es un peligro”, publicó Teleshow.

“Yo me cuidé muchísimo, pero este bicho me arrinconó. No hay que temer, hay que tener cuidado nada más. Yo le tengo muchísimo cuidado y estoy haciendo todo lo que me dicen los médicos. Miedo no le tengo, para nada. Pero si hago caso. Dicen los médicos que la mayoría vamos a pasar por esto y así parece. Anda por todos lados este bicho”, remarcó el músico.

Luego, el artista tuvo una leve desmejoría, sintió dolor de cabeza y dolor corporal, tos y falta de aire. Frente a este cuadro, el equipo médico le pidió que se hiciera una tomografía. Con este estudio, los profesionales confirmaron que tenía una leve infiltración en el pulmón. Por este motivo, lo internaron preventivamente, una semana después de haberlo hisopado.

El 20 de septiembre comunicaron que el cantante presentaba leves mejorías en todos los parámetros vitales. "Él se encuentra estable, y de a poquito mejorando. Sigue internado en el área de terapia y llevando adelante los mismos tratamientos indicados por el cuerpo médico que inició el día viernes”, rezaba el parte médico oficial.

Asimismo, ante las versiones que estuvieron circulando sobre la salud del Chaqueño, los encargados de su prensa anunciaron que seguirían informando a su público sobre la evolución de su salud y pidieron “no generar ni circular comunicados erróneos que generen preocupación”.

Con el paso de los días, el intérprete fue evolucionando favorablemente hasta que finalmente recibió el alta médica. Ahora seguirá su recuperación en la tranquilidad de su casa mientras planea volver a cantar bajo la modalidad streaming como el resto de los artistas. Seguramente, sus cientos de seguidoras estarán muy ansiosas por volver a escuchar su música.