Está prácticamente terminado el Destacamento en el Parque Industrial Locales 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Después de un sinnúmero de gestiones por parte del sector que forma parte del Parque Industrial y el PAER de Rafaela, a la obra solo le restan detalles para su puesta en funcionamiento.

FOTO JORGE BARRERA EN LA RECTA FINAL. Falta muy poco para que el Destacamento quede listo y sea inaugurado.

La pandemia demoró los trabajos a partir de las restricciones que se dispusieron en marzo, sin embargo las tareas se retomaron y hoy el Destacamento en el Área Industrial local es un hecho. Este edificio funcionará al lado del Salón de usos múltiples del PAER, en lo que es una de las colectoras de ruta 34, que linda con Avenida Perón.

El presidente de la Asociación Parque Industrial Rafaela, Ricardo Scalenghe, precisó que “el Destacamento está prácticamente terminado, lo que falta es que venga un grupo de personas desde Rosario, para poner un piso vinílico, en el entrepiso, y una vez terminado eso después faltan detalles que no se pueden hacer hasta que se ejecute el piso; pero reitero está prácticamente terminada la obra”.

Al referirse a los servicios que funcionarán en ese edificio, el dirigente contó que allí “estará personal tanto de bomberos zapadores como del 107 y de hecho estuvimos reunidos con bomberos, intercambiando bosquejos de cómo sería el comodato por estar ocupando un lugar que en sí es privado, es decir del Parque Industrial. Estamos avanzando muy bien”.

Algunas limitaciones a causa del coronavirus demoraron algunos procesos pero esta semana se colocaría el piso y eso permitiría finalizar el resto de los detalles menores, como lo es la colocación de sanitarios y cerámicos.

Scalenghe confirmó que las obras complementarias que estaban a cargo del municipio están finalizadas y en relación al personal que estará abocado a este edificio respondió que “bomberos tuvo un nombramiento de 13 personas, pero no sé si todos estarán aquí, la distribución está a cargo del Jefe de Bomberos Zapadores de la ciudad”. Sobre el 107, indicó que el Dr. Brasca definirá qué cantidad de personal estará en el Destacamento. Por ahora lo concreto, es que los bomberos estén afectados las 24 horas y 107 de 6 a 22.

Cabe señalar que el Destacamento es una gestión que lleva muchos años y que a partir de lo ocurrido con el incendio de la empresa Sueño Dorado el 22 de septiembre de 2018, se reimpulsó y hoy se constituye en un logro que traccionó el sector privado rafaelino.



LOS NUMEROS

El presupuesto total de la obra del Destacamento se compone de 7 millones y medio de pesos, de los cuáles 6 aportó la provincia a principio de 2019. Por su parte el municipio destinó 500.000 pesos que sirvió para hacer el movimiento de suelo y desagües y luego hizo otro aporte de 200.000 pesos en 4 cuotas. El resto del presupuesto salió de un fondo de inversión que cuando se hizo el pavimento de Avenida Perón, todos los frentistas y no frentistas que se vieron beneficiados con esa obra fueron generando con un aporte.