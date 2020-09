Por el Plan DetectAR, se registró otro récord diario con 87 nuevas infecciones Locales 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Los contagios se continúan disparando en la ciudad, al registrarse ayer otra cifra máxima diaria, casi el doble de los anunciados el lunes, teniendo una clara incidencia los resultados de la mitad de los testeos que se realizaron en el camión sanitario de Nación en los barrios de la ciudad. En tanto, hay casi 300 activos, más de 900 aislados y 370 recuperados. Comenzó a funcionar en el Hospital una nueva estrategia: el Test de Antígenos.

Ver galería 1 / 3 - FOTO COMUNICACION SOCIAL MARTIN RACCA. El Subsecretario de Salud del municipio brindó los datos durante el reporte epidemiológico. RESUMEN. Los números actuales de la pandemia en Rafaela. CAMAS. La situación del Hospital hasta este martes.

Ya no caben dudas de que nuestra ciudad está atravesando el momento más crítico con el Covid-19 en 6 meses de pandemia, de acuerdo a las nuevas cifras que se confirmaron este martes y que sorprendió a muchos. Durante el reporte epidemiológico de este 29 de septiembre, se confirmaron 87 nuevos casos de coronavirus en Rafaela en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario y prácticamente el doble de lo que se anunció el lunes, que habían sido 45 y que también significó la cifra máxima diaria de casos, con lo cual queda evidenciado, una vez más, que el virus está circulando libremente por las calles rafaelinas y que la curva de contagios, lejos de empezar a bajar, continúa elevándose cada vez más a medida que transcurren los días.

"En este 29 de septiembre tenemos que anunciar 87 casos nuevos de coronavirus para la ciudad de Rafaela, los cuales suman un total desde marzo de 677, de los cuales 298 se encuentran activos y 370 se encuentran recuperados. Además hay 917 personas bajo aislamiento y el dato negativo es que contabilizamos 9 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En relación a la situación de las camas del Hospital, en sala general se encuentran 14 pacientes positivos y 4 sospechosos, mientras que en unidad de terapia intensiva, en cuidados críticos, hay 9 pacientes de los cuales 8 se encuentran bajo asistencia respiratoria mecánica", detalló Martín Racca, el subsecretario de Salud de la Municipalidad durante el informe de ayer.

Posteriormente, el facultativo explicó que "en cuanto a la cifra, que es muy superior a las que veníamos anunciando diariamente, corresponden a un gran volumen de muestras que se procesaron gracias al Plan DetectAR que se hizo en nuestra ciudad durante los días jueves, viernes y sábado. Del total de las muestras, la mitad aproximadamente, que fueron más de 200, ya fueron procesadas, mientras que el resto están a la espera de los resultados. Por eso es probable que este miércoles también nos encontremos con un número abultado de casos".



TEST DE ANTIGENOS

Posteriormente, el médico mencionó que "recibimos unos test de antígenos, que son test rápidos que llegó gracias a la gestión del Ministerio de Salud de la Nación a través del Ministerio de Salud de la Provincia. Se anunciaron en varios lugares de la provincia y Rafaela es uno de ellos. Así que ya los tenemos en el laboratorio local. Este martes los probamos y nos va a facilitar mucho el trabajo, ya que es un método colorimétrico. Es el hisopado estándar que hacemos para diagnóstico que se pone en el tubito y que cambia de color en poco tiempo, o sea que en 2 horas ya tenemos el resultado y no debemos esperar días para que nos informen el test de PCR. Esta estrategia acelerará mucho los tiempos para confirmar los positivos".



MANTENERSE AISLADOS

Ya en la parte final, Racca sostuvo que "con respecto a los pacientes que se hicieron el Detectar, les recomiendo que se mantengan bajo aislamiento hasta que les informemos el resultado. Ahora estamos con los del jueves y viernes, así que mañana -por hoy- ya los tenemos que llamar para informales el resultado. Recuerden que la estrategia para esta enfermedad es no minimizar los síntomas, si siento algo raro me quedo en casa, no salgo ni en lo más mínimo, así se corta la cadena de transmisión y no generar una saturación en el sistema sanitario".