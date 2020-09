Ascenso de la deuda externa durante el segundo trimestre Nacionales 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La deuda externa al 30 de junio último ascendió a u$s 270.825 millones, aunque antes de la reciente reestructuración del pasivo externo, informó el INDEC.

El monto total de la deuda externa bruta a valor de mercado se estimó en u$s 214.636 millones, por lo que se registró un aumento de u$s 9.330 millones con respecto al trimestre anterior.

En el segundo trimestre la cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un superávit de u$s 2.824 millones, por el ingreso neto de la balanza de bienes y servicios de u$s 4.971 millones y el ingreso secundario de u$s 337 millones.

Este resultado neto del aporte de la cuenta de capital, generó una capacidad de financiamiento externo neto por u$s 2.831 millones, en contraposición con las necesidades de financiamiento neto de u$s 1.928 millones registradas en el mismo trimestre del año anterior.