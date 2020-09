Hamilton se quejó por la sanción recibida en Sochi Deportes 29 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LEWIS HAMILTON. Definió la sanción como "ridícula".

Lewis Hamilton explotó por radio cuando su equipo le explicó la sanción recibida en el inicio del Gran Premio de Rusia y planteó la idea de un complot.

Los minutos previos al inicio de la carrera que se disputó en Sochi estuvieron marcados por la investigación iniciada por los comisarios deportivos sobre dos presuntas infracciones cometidas por Hamilton durante la fase de simulación de largada.

El piloto del equipo Mercedes se habría detenido en ambos casos en el lugar equivocado y no permitido. Como resultado, poco después de la largada el británico recibió una penalización doble de 5 segundos que lo privó de la victoria.

Molesto, se quejó ante el castigo recibido: "Tendré que seguir las reglas y entender qué hice mal. Creo que nunca nadie ha sido sancionado por algo tan ridículo. No causé ningún peligro y además siempre me posicioné así", expresó el seis veces campeón del mundo.

Al enterarse que además era penalizado con dos puntos en su licencia, Hamilton se enfureció peor: "Realmente me parece algo excesivo. Está claro que están tratando de detenerme, pero seguiré adelante con la cabeza gacha”, dijo combativo.

Más relajado y con el tercer puesto consumado, expresó: "Necesitamos revisar todo y entender exactamente qué sucedió para recibir las dos sanciones. Eso obviamente me hizo retroceder y perder oportunidades".

Cuando finalizó la competencia, los comisarios revisaron las medidas tomadas contra el británico y cambiaron su decisión al escuchar las comunicaciones entre el equipo y el piloto.

Allí notaron que Bono, su ingeniero de pista, lo habría invitado a posicionarse en un punto que no obstaculizara a los demás competidores. Allí fue Lewis, pero era justo en la salida de boxes.

Hamilton hubiera sumado 10 puntos en su licencia, pero ahora queda con ocho, aunque en caso de llegar a los 12 en el periodo de un año, sería suspendido por una carrera.

La última sanción de puntos que recibió fue en el Gran Premio de Italia 2020 por entrar a los boxes cerrados. Ahora le restan cuatro carreras hasta que sus primeros puntos se eliminen de su licencia.

Este método se instauró en 2014 y es un sistema en el cual los pilotos cuentan con un máximo de 12 puntos en su licencia al que no deben llegar para evitar ser suspendidos.

Una vez que los comisarios deportivos les asignan el primero de los puntos, estos tienen una vigencia de 12 meses, pasados los cuales se eliminan.

En el caso de sumar todos los puntos en un periodo inferior a esos 365 días, al piloto en cuestión se le impide participar en la carrera siguiente.