Chiqui Tapia, sobre la vuelta del fútbol: "No puedo dar una fecha" Deportes 29 de septiembre de 2020

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia afirmó ayer que él no puede confirmar una fecha para la vuelta oficial de la práctica de fútbol, y agregó que luego de la doble jornada de eliminatoria volverán a reunirse con las autoridades sanitarias de la nación.

"No puedo dar una fecha. NO puedo decir que el 16 vamos a jugar. Todos los dirigentes venimos trabajando para la vuelta al fútbol. Queremos jugar, sí, pero cuando las condiciones sanitarias estén dadas", sentenció Tapia.

En declaraciones a la señal ESPN, el presidente de la entidad madre del fútbol argentino señaló que "después de las eliminatorias" quieren "volver a hablar con las autoridades".

No obstante, Tapia dijo que si bien la vuelta de los partidos amistosos es un paso adelante "esto es prueba y error, prueba y error".

"Nosotros desde los clubes tenemos que dar la confianza para que los torneos se puedan jugar normalmente. No soy pesimista, sino un poco más cauto", comentó Tapia al compararse con el presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, quien aventuró que el fútbol volvía el 16 de octubre próximo.

Tapia reconoció que el parate de la actividad, por la pandemia de coronavirus, hizo que los clubes tengan "muchos problemas económicos, que va a tardar un tiempo consolidarse".

"Nos damos cuenta que al no jugar seis meses los jugadores se devalúan y el fútbol argentino también. Estamos sorteando cosas que nunca hemos vivido", sentenció.

El presidente de la entidad de la calle Viamonte explicó que "una fecha tentativa puede ser el 16", pero agregó que no lo puede asegurar: "Vamos a medida que van sucediendo los casos y hablando con las autoridades sanitarias. Hoy no podemos dar una fecha".