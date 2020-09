Nico Castro, el rafaelino que quiere su lugar en el Newell’s de Kudelka Deportes 29 de septiembre de 2020 Redacción Por El mediocampista ofensivo surgido en 9 de Julio de nuestra ciudad se destacó en el amistoso que la "Lepra" jugó con Unión de Santa Fe. Junto a Nacho Scocco y la Fiera Rodríguez, lo mejor del elenco rosarino en el 1 a 1 del sábado en el Bielsa.

FOTO LA CAPITAL NICOLAS CASTRO. / El rafaelino se lleva el balón. Cabeza levantada, pelota al pie.

El rafaelino Nicolás Castro, surgido de 9 de Julio, quiere ganarse un lugar en la consideración de Frank Darío Kudelka, el entrenador de Newell’s. Y en lo que fue el primer amistoso para la ‘Lepra’, en el 1 a 1 ante Unión de Santa Fe en el estadio Marcelo Bielsa, dejó una muy buena imagen. Fue de lo mejor junto a Nacho Scocco y la Fiera Maxi Rodríguez, según indica el diario La Capital.

Pablo Pérez y Julián Fernández parecen números puestos en el medio campo del conjunto de Parque Independencia. En el lugar de Pérez, que no pudo estar en este primer ensayo, fue de arranque Nico Castro, jugó todo el partido y fue, uno de los mejores del equipo rojinegro.

A fines de 2017, cuando ya había sido citado a las selecciones juveniles, Boca casi se lo lleva luego de que Newell’s le echara el ojo y lo trajera para sus inferiores desde el conjunto 'Juliense'. Por entonces, ya con 16 años había debutado en el 'León' rafaelino en el Federal B. Pero pese al intento xeneize, finalmente Newell's se lo quedó y en enero del año pasado le hicieron el primer contrato hasta junio de 2022. Pero claro, fue de los últimos juveniles que aparecieron en la primera leprosa y de hecho Kudelka lo hizo jugar hasta el momento 40 minutos en tres partidos.

Por eso no aparecía en el radar, a menos que las ausencias lo pusieran en el primer plano. Es cierto que al faltar Pablo Pérez y al no estar aún al ciento por ciento de su lesión muscular Formica se le abrió el juego. Por eso además de él jugó Moreno de titular, pero la lógica indicaba que Cacciabue podría tener su chance y no fue así. El Aviador jugó para el alternativo y el rendimiento de uno y otro en los dos partidos indicaron porqué Kudelka lo consideró a Castro.

Cacciabue mostró un nivel bajo en el partido alternativo y tampoco desequilibró. En cambio Castro jugó como Newell’s, de menor a mayor. Pidió muchas pelotas, se asoció bien con Maxi Rodríguez sobre todo y muchas pasaron por sus pies. Además buscó mucho a Scocco, el faro en la delantera leprosa. Para darle una mayor dimensión a su trabajo fue más gravitante que Moreno y en la clasificación de Ovación, de Lucas Vitantonio, se subió al podio junto a la Fiera y Nacho.

Castro tiene buen pie, buen porte, pide la pelota, va para adelante, posee un buen dominio y un buen remate de media distancia. Puede jugarle en contra que Newell’s disponga de tres volantes en el medio, porque eso requiere mucho sacrificio. Y en su caso va para adelante mucho, así que recuperar, marcar y volver va a ser su gran desafío, pero hay que incluirlo en la lista de candidatos, en la nómina junto a Moreno y Cacciabue, o Formica y Pérez.

Quedó claro que Kudelka lo considera mucho y se ganó otra oportunidad. Newell’s tiene un valor más que puede marcar diferencia y con un juvenil de la cantera. Scocco se robó toda la atención pero Nicolás Castro también quedó en el foco. Para tenerlo en cuenta.



DESDE SU LLEGADA,

SIEMPRE EN ASCENSO

El volante ofensivo Nicolás Federico Castro (19 años, 1/11/2000) llegó de 9 de Julio de Rafaela y su primer partido en inferiores de AFA data del 25 de marzo de 2017, ante Banfield (L) 0-2, con Augusto Ocampo como DT. Tiene firmadas 43 planillas en inferiores de AFA (36 como titular y 7 como suplente): 24 en 6ª con el Roly Ocampo en 2017, 10 en 5ª en 2018 con Mauro Conocchiari como entrenador y 9 en 4ª en 2019 con Petete Rodríguez, donde fue campeón con esta división. E hizo 6 goles. Tres en 6ª en 2017, (River (L) 2-4, Quilmes (L) 4-1 y San Martín de San Juan (L) 3-1), 1 en 2018 en 5ª, Gimnasia (L) 3-1, y 2 en 4ªen 2019: Unión (L) 1-0 y en las semifinales a Defensa cuando Newell’s consiguió el pasaje a la final ganando 2 a 1.

El 25/9/17, con tan solo 16 años, Juan Pablo Vojvoda lo hizo debutar en reserva, en un cotejo que Newell’s cayó como visitante por 2 a 1 (gol de Alexis Rodríguez). En esta división lleva 33 partidos (1 con Vojvoda, 10 con Bidoglio, 2 con Petete Rodríguez, 17 con Aldo Duscher y 3 con Federico Hernández). E hizo 6 goles: San Martín de Tucumán (V) 3-1 en 2018 mientras que en 2019 le marcó a Boca (L) 3-0, Banfield (V) 1-0, Central Córdoba SdE (L) 2-0, Huracán (L) 1-1 y Boca (V) 2-2.

El 25/11/19, ante Argentinos Jrs (V) 0-1, Frank Kudelka lo hizo debutar en la primera cuando ingresó a los 84’ por Angelo Gabrielli. En la última Superliga también jugó 7’ contra Colón (L) 4-0, cuando entró por Julián Fernández, y 27’ frente a Godoy Cruz (L) 0-2, en la última fecha cuando reemplazó a Jerónimo Cacciabue.