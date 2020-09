Beccacece aún no define Deportes 29 de septiembre de 2020 Redacción Por RACING

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El entrenador de Racing, Sebastián Beccacece, afirmó ayer que la "Academia" buscará la victoria en su visita a Nacional de Uruguay de este miércoles porque intentará obtener "el primer lugar del grupo" F, más allá de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, y aseguró que esperará "hasta último momento" para definir el equipo titular.

"Queremos salir a ganar y a protagonizar ante Nacional, buscar ser superior y que no nos haga daño. Queremos el primer lugar del grupo", manifestó Beccacece en conferencia de prensa.

En cuanto al once que saldrá a la cancha a las 19:15, añadió: "Hay posibilidades de que que estén los mismos que el otro día, pero también pueden entrar (Eugenio) Mena y Augusto (Solari). Vamos a esperar hasta último momento".

"Zaracho tiene algunos síntomas, tiene que hacerse estudios y a partir de ahí veremos cuándo puede empezar a trabajar con nosotros. Licha y Rojas vienen trabajando fuerte en doble turno y recuperándose bien", explicó. Y agregó: "Venimos trabajando con varios juveniles y estamos orgullosos de todos ellos. Este plantel tiene referentes importantes para que esos jóvenes tengan en quiénes reflejarse, hay un vestuario sano".

Racing enfrentará este miércoles a Nacional en Uruguay en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, algo que podría conseguir con un empate o hasta perdiendo, en caso de que Estudiantes de Mérida de Venezuela no le gane a Alianza Lima en Perú.