Sin contemplaciones: no perdonan ni a un Jardín Policiales 29 de septiembre de 2020 Redacción Por BARRIO ZAZPE: UNANIME RECHAZO DE LA COMUNIDAD

Un cuantioso robo afectó a un jardín de infantes de nuestra ciudad, donde las cosas se logran y realizan con mucho esfuerzo. Es por eso que docentes y trabajadores que integran el Jardín infantil del barrio Monseñor Zazpe, sólo tienen sentimientos de impotencia y angustia frente al hecho de vandalismo y daño ocurrido.

En cuanto a la crónica policial en cuestión, tras haber sido violentada una puerta, malvivientes ingresaron al local donde funciona el Jardín de Infantes del barrio Monseñor Zazpe, y sustrajeron utensilios de cocina, una heladera, una cocina, un matafuegos, una pava eléctrica y un ventilador, no sin dejar destrozos a su paso.



PALABRA DE LOS

TRABAJADORES

Al respecto, según adelantó LA OPINION edición digital, trabajadores de dicha institución se expresaron a través de redes sociales, publicando: "qué terrible sentimiento al llegar a nuestro anexo, y encontrar que una vez más somos víctimas de un robo. Nos duele el alma al ver el odio de aquellos que no sólo destruyen la propiedad de todos, sino también nuestros sueños y el de cientos de chicos”.

"Chicos y chicas –continúa- que además de no poder poblar de risas sus paredes por la pandemia, hoy lo ven destruido y vacío. Cuánta injusticia. Nos duele el cuerpo. Nos duele el alma. Porque cada día, el personal del Jardín pone todo y más para crecer y poder brindar lo mejor a nuestras infancias”. "Un agujero más en nuestro corazón emparchado... Tristeza, impotencia, angustia", expresaban.