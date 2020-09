Trump, a la defensiva tras revelación sobre el pago de sus impuestos Internacionales 29 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, batalla este lunes contra la revelación del diario The New York Times sobre su situación fiscal en la víspera del primer debate de la campaña presidencial con su rival demócrata, Joe Biden, en el que el mandatario debe imponerse si quiere recuperar terreno en las encuestas.

La cifra de 750 dólares -que es la cantidad de dinero que pagó el mandatario en impuestos en 2016- marcó a la opinión pública. Esta exclusiva cayó como una bomba cuando faltan 36 días para las elecciones, una información que Trump se negó a hacer pública.

La posición del presidente va en contra de la tradición de todos sus predecesores desde la década de 1970. El mandatario republicano reaccionó a esta publicación el domingo en una conferencia de prensa especialmente desarticulada, en la que mostró su frustración e inquietud ante la cercanía de las elecciones.

Si Trump pierde el 3 de noviembre se convertiría en el primer presidente en ejercer un sólo mandato en Estados Unidos desde el republicano George H. W. Bush, que perdió frente a Bill Clinton en 1992.

Además de los cuestionamientos sobre la fiscalidad de sus empresas, el artículo destacó que los negocios del mandatario tienen deudas abultadas, lo que lastra la imagen de Trump como un hombre de negocios exitoso.

Este artículo toca una fibra sensible para Trump, poniendo en duda su "instinto" para los negocios, algo de lo cual se vanagloria en su campaña. "Sus finanzas están bajo presión, con pérdidas operacionales y cientos de millones de dólares en deudas que deben pagarse y por las cuales él es el garante personal", indicó The New York Times.

Trump desestimó esta afirmación en Twitter y afirmó que tiene pocas deudas en relación al valor de los activos que posee y reiteró su negativa a publicar las cifras.