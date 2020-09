Tesla Model S Plaid, con más de 830 km de autonomía y 320 km/h Automotores 29 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Parece que a Elon Musk no le sentó demasiado bien que Lucid Motors haya declarado la autonomía del Lucid Air, en su máxima especificación, por encima de los 830 kilómetros. Con motivo del "Battery Day", Tesla ha dado a conocer nuevos proyectos y productos, entre los que se encuentra una nueva versión más prestacional de su cupé de presentación, el Tesla Model S Plaid.

Fue el 9 de septiembre cuando Lucid Motors presentó su primer coche eléctrico, el Lucid Air, con la premisa de ser el coche eléctrico de producción capaz de proyectar una mayor autonomía.

Por otro lado, Porsche con su Taycan Turbo S también parece haber quitado el trono de eléctrico más rápido al Model S Performance, quedando patente en varios videos, con una diferencia que se vería incrementada tras la actualización de su sistema, que rebajaría en dos décimas más el 0 a 200 desde parado.

Con sus dos principales rivales clamando datos mejores que los de su cupé, Elon Musk no podía quedarse de brazos cruzados, por lo que parece que ha decidido adelantar varios meses el anuncio de una nueva versión del Tesla Model S, llamada Model S Plaid.



MODEL S PLAID

El Model S Plaid va a ser una versión aún más prestacional que la Performance, con un motor eléctrico más, y con, supuestamente, un paquete de baterías mayor que le valdrá para recorrer más distancia.

Así, los datos anunciados por Tesla cifran en menos de 2,1 segundos el cero a cien kilómetros por hora y completar el cuarto de milla en menos de 9 segundos.

Por otro lado, habría marcado un tiempo en Nürburgring que ningún coche de calle ha sido capaz de igualar, lo que lo situaría como el coche de producción más rápido en el Infierno Verde. Esto lo habría conseguido gracias a la incursión de un motor eléctrico más, quedando un total de tres motores eléctricos a cargo de la tracción del Tesla Model S Plaid.

A más motores, más potencia y también más peso, por lo que la autonomía debería verse mermada de no equipar un paquete de baterías mayor, pero cifrando la distancia capaz de recorrer con una sola carga en más de 830 kilómetros, está claro que el Model S Plaid tendrá que hacer uso de algunos kWh más en su paquete de baterías, aunque durante el "Battery Day" Elon Musk no confirmó datos de capacidad de baterías nueva o potencia con el motor extra.

Aparentemente, y a juzgar por las imágenes que recorren los distintos portales de internet, no hay cambios estéticos en el exterior del Model S Plaid, más allá de las llantas carenadas de doble tono.

Quedaría anunciada entonces la comercialización del Tesla Model S Plaid, que tiene truco, ya que en las distintas webs de Tesla, tras configurar uno y querer formalizar su pedido, el portal nos indica que las entregas no tendrán lugar hasta finales de 2021, a un precio de 120.000 euros.



NUEVAS CELDAS DE

BATERÍA DE TESLA

Antes de finalizar este mes, Tesla anunciaría sus últimos avances en la tecnología de las baterías, por lo que los rumores y las filtraciones se multiplicaron.

En este caso, una fuente anónima ha enviado a Electrek dos imágenes de la que puede ser la nueva celda de batería que empleará en sus coches eléctricos. Esta celda de alta densidad sería el fruto del proyecto RoadRunner cuyo objetivo es lograr un coste inferior a 100 dólares/kWh.

El pasado mes de junio, el secreto de la existencia del famoso proyecto RoadRunner quedó completamente desvelado con el reconocimiento por parte de Tesla de la solicitud de los permisos para adaptar nuevos espacios de trabajo en la “Tera battery manufacturing facility”. Esta instalación se sitúa en el edificio Kato de la fábrica de Fremont.

El objetivo es producir en masa una nueva celda de batería más densa energéticamente y mucho más barata. La química está siendo desarrollada por un equipo interno de la propia empresa, que incluye el trabajo en el laboratorio de investigación dirigido por Jeff Dahn, el físico canadiense con el que colabora desde hace años.

Hasta ahora, salvo un objetivo perfectamente definido, la información sobre las características de las nuevas celdas diseñadas internamente por el fabricante californiano han sido muy escasas. Las imágenes remitidas a Electrek como la nueva celda de batería desarrollada bajo este proyecto parecen corresponderse con la realidad, según se puede leer en el texto de la noticia.

El diámetro de la nueva celda es el doble que el de las celdas 2170 que Tesla utiliza actualmente en el Model 3 y en Model Y.

Estas, producidas por Panasonic en la Gigafactoría de Nevada, son cilíndricas y deben su nombre a sus dimensiones: tienen 21 mm de diámetro y 70 mm de altura. Al multiplicar por dos el diámetro de la celda y mantener su altura, el volumen interno que puede contener se multiplica por cuatro. Tesla ha trabajado en lograr rellenar de manera eficiente todo este volumen aumentando la cantidad de material activo en cada una de ellas. Así, ocupando el mismo espacio total de empaquetamiento de las baterías actuales se obtendrá mucha más capacidad, a la vez que se reducirán a la mitad las celdas necesarias y también los costes de producción al reducir el número de carcasas necesarias, las conexiones y muchos de los elementos auxiliares que incrementan la complejidad de la producción, el peso y el coste.

Además, las imágenes parecen mostrar una celda que prescinde de las pestañas que el cátodo y el ánodo utilizan para conectarse con los terminales positivos y negativos de la carcasa de la celda. Se trata de un diseño en el que Tesla ha estado trabajando últimamente. A principios de este año, Tesla solicitó una patente para estas nuevas celda de batería de la que Elon Musk dijo que era "mucho más importante de lo que parece".

El nuevo diseño de celda ayuda a reducir la resistencia interna de la celda facilitando la ruta de las cargas en su interior y mejorando el rendimiento. La resistencia óhmica aumenta con la distancia ya que la corriente debe viajar a lo largo del cátodo o del ánodo hasta la lengüeta. Además de las mejoras en la capacidad, prescindir de estas pestañas reduce los costos y simplifica la fabricación. (Fuente: HibridosyEléctricos.com)