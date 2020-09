El Concejo sesionará de manera virtual Locales 29 de septiembre de 2020 Redacción Por Será desde las 9 luego de que la semana pasada se suspendió la sesión debido a un caso positivo de Covid en el personal administrativo. El proyecto de Yrigoyen - Fader será votado mañana.

FOTO ARCHIVO SESION ORDINARIA. Los concejales de la ciudad retomarán los encuentros a través de Zoom.

Este miércoles desde las 9 y a través de Zoom, se desarrollará la sesión ordinaria del Concejo Municipal, luego de que la semana pasada no sesionara debido a la aparición de un caso positivo en una persona que desempeña funciones administrativas en el Órgano Legislativo local.

El Orden del día para la sesión tendrá el proyecto de Ordenanza de Yrigoyen - Fader, que centra toda la atención.

El proyecto de Ordenanza solicita la aprobación del texto del Convenio a celebrarse entre la Municipalidad de Rafaela y la Dirección Provincial de Vialidad, para la ejecución de la obra de refuncionalización vial de la intersección de Bv. Hipólito Yrigoyen, calle Fader, Av. Williner y Av. Estanislao del Campo y pavimentación parcial de la calle Fader. Asimismo se votará una Ordenanza en la que deberá refrendarse el Decreto Municipal Nº 50.907 mediante el cual se ratificó el Convenio Urbanístico y su “Anexo A”, entre la Municipalidad de Rafaela y la Firma Bazar Avenida S.A, representada por su Presidente Señor Sergio Juan Luis Santi, en fecha 17 de Setiembre de 2020.

El concejal justicialista Jorge Muriel resaltó la expectativa que este proyecto genera fundamentalmente porque era pedido desde hace muchísimo tiempo por los vecinos y es “un nudo vial complejo, principalmente en horas pico; es un lugar de paso obligado para la gente que va de este a oeste y viceversa, y muchísima gente que trabaja también de norte a sur, por lo tanto no hay ningún tipo de duda acerca de la importancia de esta obra. El proyecto se va a votar este miércoles”.

Muriel explicó que “se tratará por un lado el convenio urbanístico donde se acepta la donación del particular para poder transformar avenida Fader en doble mano y que tenga la misma vista que tiene hoy desde Constitución hasta Saavedra”. Y repitió: “la obra resuelve un nudo vial complejo, le va a dar una nueva fisonomía al sector y además un dato que no es menor, es el aporte del gobierno provincial para concretar esta costosa obra”.

El edil oficialista contó que las dudas se presentaban en torno a las bicisendas, pero se logró destrabar el tema luego de que la secretaria de Movilidad Urbana, María Paz Caruso, se reuniera con integrantes de la ONG “Rafaela en Bici”. “Resolvieron darle continuidad a un estudio que se está haciendo precisamente para la bicisenda de Fader, que no se había anunciado porque aún no estaba definida la donación del privado. Esa ciclovía se va a hacer con fondos municipales”, aclaró.



EL RESTO DE LOS PROYECTOS

También recibieron despacho los siguientes proyectos: Minuta de Comunicación para intervenir en empresas sobre calles Belgrano y Necochea (Lisandro Mársico); un proyecto de Ordenanza para prorrogar por 2 años la vigencia habilitación de taxi (Frente Juntos); una Ordenanza para solicitar el tratamiento de Ley. Ref. Protección Ambiental de Humedales (Frente Juntos); un proyecto de Ordenanza para retomar programa de castraciones diarias (Mársico); proyecto de Resolución para la adhesión al proyecto de Ley de Juventudes (Mársico); Minuta de Comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda evalúe la posibilidad de ejecutar diferentes obras y acciones propuestas para el Barrio “2 de Abril”.