Comenzaron a regir las nuevas disposiciones Locales 29 de septiembre de 2020 Redacción Por Por el término de 14 días, el Municipio dispuso horarios específicos para cada rubro con el objetivo de disminuir la circulación de personas y, de esta forma, reducir los tiempos de propagación del COVID-19.

Desde este lunes 28 de septiembre, comenzaron a regir en nuestra ciudad las nuevas disposiciones del Decreto N° 50.958, que tienen como objetivo disminuir la circulación de personas, procurando reducir los tiempos de propagación del COVID-19 ante un acrecentamiento en la curva de contagios.

Estas restricciones se tomaron para contener la situación epidemiológica de Rafaela y así impedir el stress del sistema sanitario determinado por la ocupación de camas en los centros de aislamiento y en el Hospital “Dr. Jaime Ferré”.

Por el término de 14 días, grandes superficies comerciales, supermercados, autoservicios y minimercados, pueden funcionar en el horario de 8 a 19, de lunes a sábado.

Los almacenes, despensas, kioscos, drugstores, shops de estaciones de servicios y otros comercios de proximidad afines, están habilitados a desarrollar su actividades de lunes a domingo, desde las 6 hasta las 22. Los bares, restaurantes, heladerías y locales gastronómicos con concurrencia de comensales pueden trabajar con una ocupación de hasta el 50 por ciento de la superficie cerrada y en espacios abiertos, de lunes a domingo, hasta las 24.

Por otro lado, los locales gastronómicos de venta de productos alimenticios elaborados, sin concurrencia de comensales, están habilitados de lunes a domingo, hasta las 22.

En tanto que los comercios minoristas y mayoristas no enunciados anteriormente, tienen la posibilidad de permanecer abiertos de lunes a sábado, de 8 a 19. Cabe aclarar que los locales alcanzados por el Decreto, pueden funcionar bajo la modalidad "para llevar" o "take away" en los horarios mencionados, excepto los bares, restaurantes, heladerías y locales gastronómicos con concurrencia de comensales, que podrán hacerlo sólo hasta las 22 . Además, todos los establecimientos podrán funcionar bajo la modalidad de delivery hasta las 24.

Se solicita respetar las medidas sanitarias y evitar la permanencia de las personas que concurran a los locales, fuera de los horarios establecidos. Los establecimientos que incumplan con las condiciones, modalidades, horarios de funcionamiento y de atención al público, serán pasible de las sanciones establecidas en la Ordenanza Municipal N.° 5.174 y sus modificatorias, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder.



CCIRR

Por su parte, la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR calificó como "inoportunas" las medidas que comenzaron a regir ayer y que restringen el desarrollo de actividades económicas en Rafaela. "Tras 6 meses de esta agobiante coyuntura y frente a la incertidumbre respecto a cuándo finalizará (ya que no parece tener un fin cercano), consideramos necesario cambiar la estrategia de acción y adoptar un enfoque de adaptación inteligente y colaborativa, con un alto contenido de responsabilidad individual", señaló la entidad.