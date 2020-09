Sobre corrupción y evasión

A pesar que en los últimos años se han desarrollo instrumentos para combatir la corrupción y la evasión a nivel global, hay que reconocer que ambos disvalores siguen siendo males endémicos de las sociedades modernas, en mayor o menor medida. En la Argentina, las evaluaciones sobre el grado de transparencia no suelen arrojar resultados alentadores por lo que el país aparece rezagado en los ranking internacionales que se elaboran a partir de la percepción de los niveles de corrupción.

La tristemente causa "Cuadernos de las coimas", que emergió a la superficie en agosto de 2018 y refleja un entramado de pago de sobornos por parte de empresarios a funcionarios kirchneristas, se ha convertido en la causa más importante de la historia argentina en lo que hace a corrupción. Pero lamentablemente esta red sistematizada de delito que unía a gobernantes y empresarios no quedó en evidencia por el aporte de los organismos creados para controlar a los gobiernos y los dirigente que ocupan cargos públicos sino que salió a la luz a partir de las anotaciones realizadas en distintos cuadernos por un chofer que transportaba a los corruptos que iban a buscar dineros sucios.

Así, las herramientas institucionales creadas en las estructuras de los poderes del Estado fueron inútiles a la hora de prevenir o descubrir la corrupción enraizada en lo más alto del gobierno. Lo que no pudieron organismos tan costosos como ineficientes que pagan los contribuyentes lo hicieron un chofer meticuloso y un periodista, que reveló la trama oscura.

Un reciente informe de la ONU advierte que los gobiernos deben hacer más para combatir el abuso fiscal y la corrupción en el sistema financiero mundial, sostuvo un panel de ex jefes de Gobierno y bancos centrales, líderes empresariales y de la sociedad civil, y académicos destacados. Las conclusiones son parte de un informe provisional publicado por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel Facti), establecido por el 74º presidente de la Asamblea General de la ONU y el 75º presidente del Consejo Económico y Social de la ONU.

El documento afirma que los gobiernos no logran ponerse de acuerdo sobre el problema o la solución, mientras que "enormes sumas de recursos" se están drenando debido a los abusos fiscales, la corrupción y los delitos financieros. Las estimaciones realizadas señalan pérdidas de US$ 500.000 millones para los gobiernos todos los años debido a la transferencia de lucros por parte de las empresas; y US$ 7 billones en fortunas privadas escondidas en paraísos fiscales. Se estima además que el 10% del PIB mundial se encuentra en activos financieros offshore, mientras el blanqueo de capitales se calcula en alrededor de US$ 1,6 billones, o 2,7% del PIB mundial.

El Panel Facti advirtió que los controles financieros globales no han seguido el ritmo de un mundo globalizado y digital. Como ejemplo se indica que los archivos FinCen, que involucran US$ 2 billones en transacciones, revelaron esta semana cómo algunos de los bancos más grandes han permitido a los criminales mover dinero sucio por todo el mundo.

Los últimos informes de periodistas de investigación muestran que el sistema de regulación de dinero sucio tiene grandes brechas, continuó el análisis. Los criminales lograron explotar la pandemia, dice el informe, mientras que los gobiernos relajaron los controles para acelerar la atención médica y la protección social.

El grupo reclamó un enfoque más coherente y equitativo para la cooperación fiscal internacional, incluso la tributación de la economía digital, y una cooperación más equilibrada en la resolución de disputas. Tras el lanzamiento del informe provisional se espera un debate sobre las recomendaciones de políticas, que se incluirán en el informe final que se publicará en febrero de 2021.

Por otra parte, un nuevo informe del Banco Mundial consideró que poner freno a la corrupción en medio de una pandemia es más importante que nunca. En un momento en que se han movilizado niveles sin precedentes de fondos de emergencia para responder a la pandemia de Covid-19, que a veces no se han sometido a los sistemas de control habituales, el informe ofrece una mirada renovada a algunos de los enfoques y herramientas más eficaces para mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos. El reporte, difundido con el título "Mejorar la eficacia y la transparencia de los Gobiernos: La lucha contra la corrupción", hace hincapié en distintas maneras de ampliar la eficacia de las estrategias anticorrupción en los sectores más afectados.

Más allá de los esfuerzos y el interés global de luchar contra la corrupción y la evasión, la sensación es que los delincuentes de ambos lados del mostrador, es decir sector público y privado, aún ganan la batalla. Está claro que resta mucho por hacer.