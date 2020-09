FADA advierte que el 62% de la renta agrícola queda en manos del Estado Nacionales 29 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La última medición trimestral de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) arrojó que el 62 % de la renta agrícola queda en manos del Estado. "Dicho en otras palabras, de cada $100 de renta agrícola (ingresos menos costos), $62 no son para el productor, sino que son impuestos nacionales, provinciales y municipales", indicó FADA.

Mientras, el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 62%, la participación del Estado en soja es del 66,6%, maíz 52,9%, trigo 57,2% y girasol 56,3%. Según consignó el estudio que acompaña al Indice FADA, la participación del Estado se da a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no.

Los impuestos nacionales no coparticipables son el 62,6% del total de gravámenes que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Este tipo de tributos son fundamentalmente los derechos de exportación (DEX), a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y las provincias suman el 31,6%: principalmente ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y el IVA. "Con respecto a septiembre de 2019, los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,7% al 62,6%, mientras que todo el resto cayó. Este cambio en la composición es resultado del incremento de los derechos de exportación (DEX)", sostuvo el reporte.

Por otra parte, el economista jefe de FADA, David Miazzo, evaluó la influencia del cepo cambiario sobre la conformación de la renta agrícola. "El cepo es una restricción que se pone sobre el tipo de cambio oficial. En este último tiempo tuvimos un dólar oficial a $75, dólar bolsa a $130 y dólar blue a $140. Esa brecha, superior al 70%, desincentiva la inversión y la producción, porque cada dólar ganado, una vez que afronta los costos y riesgos, después vale menos", explicó.

El economista dijo que "por ejemplo, si la producción de una hectárea de soja genera un resultado después de impuestos de 140 dólares oficiales, en realidad son 80 dólares billete".