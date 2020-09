Expectativa: Corte trata el caso de los tres jueces desplazados Nacionales 29 de septiembre de 2020 Redacción Por Por iniciativa de su presidente, Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal tratará en "acuerdo extraordinario" la solicitud de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

FOTO ARCHIVO ROSENKRANTZ. Presidirá la reunión de los ministros de la Corte.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - En medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tratará hoy la situación de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes iniciaron causas judiciales para continuar en los cargos de los que fueron desplazados.

Los tres jueces iniciaron amparos para que se declare inconstitucional la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar los traslados a sus cargos actuales, iniciativa que es respaldada por Juntos por el Cambio.

Tras la intervención del Consejo, el Senado -donde el oficialismo tiene una clara mayoría- no les dio acuerdo y el Poder Ejecutivo publicó un decreto para desplazarlos, por lo que los magistrados decidieron hacer un per saltum para que el caso sea tratado directamente por la Corte Suprema.

La semana pasada, en una reunión virtual, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti decidieron abordar el tema este martes.

Primero deberán determinar si aceptan tratar el caso a través del per saltum –que es una vía extraordinaria de llegar al máximo tribunal– o lo rechazan y esperan a que el caso llegue por las vías tradicionales de la apelación, luego de que intervengan todas las instancias del caso.

En sus presentaciones, Bruglia, Bertuzzi y Castelli objetaron la revisión de sus traslados, señalando que se hicieron cumpliendo todos los reglamentos vigentes, y recordaron que una acordada de la propia Corte los avala.

También, los jueces que investigaron a Cristina Kirchner consideraron que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser quitados de sus cargos con una resolución judicial.

En la previa al tratamiento de la Corte a este tema, se llevó a cabo una protesta este domingo frente a la casa de Lorenzetti, motorizada por ciudadanos que están en contra de la remoción de los tres jueces.

El presidente Alberto Fernández se solidarizó este lunes con el juez por la manifestación frente a su domicilio, y aseguró que esas protestas son "el más vil de los escraches", propios "del fascismo y del nazismo".

Días antes, el mandatario también se había referido al tema y resaltó que los tres jueces deben ser desplazados, mientras que apuntó contra Rosenkrantz, quien el día anterior había asegurado que el máximo tribunal "es la autoridad final" y va a dar "una respuesta adecuada a derecho" al pedido de los jueces.

"Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, que tiene tanto ahínco? ¿Qué está buscando? Cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto era un escándalo jurídico", expresó Fernández al respecto.



FISCAL CONTRA EL

PLANTEO DE JUECES

El fiscal General en lo Civil y Comercial Federal en lo Contencioso Administrativo Rodrigo Cuesta pidió ayer rechazar la acción de amparo de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, en contra de la decisión oficial de ser removidos de la Cámara Federal para volver a sus cargos originales. Lo hizo mediante un dictamen ante la Cámara lo lo Contencioso Administrativo Federal, que tiene que resolver la acción de amparo.

El pedido se da un día antes de que la Corte Suprema de Justicia defina si acepta tratar un per saltum presentado por los jueces. Bertuzzi y Bruglia, hasta hace pocos días integrantes de la Cámara Federal, fueron remitidos a sus cargos de origen (el primero un Tribunal Oral Federal de La Plata y el segundo de la Capital Federal), al considerar que sus designaciones hechas durante el macrismo no contaron con el aval del Senado.

"No han demostrado que el único acto efectivamente cuestionado en el marco de una acción de amparo les genera perjuicio", dijo el fiscal en referencia a la decisión que inicialmente tomó el Consejo de la Magistratura que cuestionó diez traslados, entre los cuales están Bertuzzi, Bruglia y el juez Germán Castelli.

"El Consejo se limitó a manifestar que el trámite constitucional que tales medias exigían no se completo debidamente" y "se trató de una mera recomendación que carecía de efectos sobre los actos que posteriormente dictaron los restantes órganos involucrados", dictaminó la Fiscalía a cargo de Cuesta.