Bottas aprovechó la sanción a Hamilton Deportes 28 de septiembre de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO NA DA PELEA./ El finlandés sumó una buena victoria en Rusia.

Una doble sanción de los comisarios deportivos privaron ayer al británico Lewis Hamilton (Mercedes) de alcanzar el récord de victorias en la Fórmula 1 que ostenta el alemán Michael Schumacher, al finalizar tercero en el Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, donde ganó su compañero de equipo el finlandés Valtteri Bottas.

A Hamilton le aplicaron diez segundos de penalización por hacer el ensayo de largada fuera de la zona designada y con auto de seguridad, un error que repitió dos veces, y que lo obligó a pasar del primer al undécimo lugar antes de la mitad de la carrera, válida por la décima fecha de la temporada, con público en las tribunas. El británico, que había ganado siete de las nueve carreras hasta el momento, remontó en el clasificador hasta llegar al último lugar del podio, pero no pudo superar a Bottas -que logró su segunda victoria de la temporada- y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"No importa eso ahora, ya está. Lo lamento mucho", dijo escuetamente Hamilton, visiblemente afectado y enojado por la situación. De todas formas, Hamilton se mantiene como líder del campeonato de pilotos e intentará alcanzar su victoria número 91 en Fórmula 1 justo en las tierras de Schumacher. Es que la máxima categoría del automovilismo mundial volverá a presentarse el próximo domingo 11 de octubre en el complejo circuito de Nürburgring.

Bottas logró la novena victoria de su carrera deportiva - segunda en Sochi- gracias a una buena maniobra en la salida ya que arrancó tercero y superó a Verstappen, que era segundo, antes de beneficiarse de la sanción a Hamilton. "El ritmo de carrera fue realmente asombroso. No tuve ninguna preocupación por Verstappen, tenía mi ritmo y nunca me rendí. Trato de mantener este momento, todavía hay una gran diferencia de puntos contra Lewis pero voy a seguir intentando y empujando para ver cómo termina todo", aseguró Bottas.

El inicio del GP de Rusia tuvo un inicio accidentado, que obligó al ingreso del auto de seguridad por el incidente del accidente del español Carlos Sainz (McLaren) en el primer paso por la segunda curva, en la que se salió de la pista y rompió el eje delantero izquierdo de su coche, y el abandono del canadiense Lance Stroll (Racing Point) que hizo un trompo al ser golpeado por detrás y también tuvo que retirarse.

Hamilton se separó de Bottas en las primeras vueltas de reinicio, pero la doble sanción, de la que no encontró explicaciones según se escuchó en la comunicación de radio con su equipo, modificó sus planes. "¿Dónde está eso en el libro de reglas?", exclamó el británico, que corría con neumáticos de compuestos blandos desfavorables, luego de una sesión de calificación con problemas y golpes de incidentes el sábado.

Su espectacular ritmo le permitió remontar desde el puesto 11 hasta el podio, pero Bottas tuvo un sólido andar en Sochi e incluso no le dio opciones a Verstappen, que apenas se acercó a cinco segundos de diferencia.



LA CLASIFICACION

1) Valtteri Bottas (Mercedes) en 1h34m00s364/1000; 2) Max Verstappen (Red Bull Racing) a 7s729; 3) Lewis Hamilton (Mercedes) a 22s729; 4) Sergio Pérez (Racing Point); 5) Daniel Ricciardo (Renault); 6) Charles Leclerc (Ferrari); 7) Esteban Ocon (Renault); 8) Daniil Kvyat (AlphaTauri); 9) Pierre Gasly (AlphaTauri) y 10) Alexander Albon (Red Bull Racing).