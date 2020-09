Primer triunfo de Gretter con Estudiantes

Estudiantes de Madrid logró su primera victoria en la Liga Profesional femenina española 2020/21 con un destacado partido de Melisa Gretter. Por la segunda fecha del torneo, derrotó de local con holgura al Durán Maquinaria Ensino 83-71. Las goleadoras de las ganadoras fueron Nyingifa y Carter con 16 tantos cada una. La rafaelina totalizó 6 puntos (3/3 en dobles, 0/2 en triples y 3/5 en libres), 4 rebotes y 3 asistencias en 28 minutos para las de Madrid, acotando que Agostina Burani -otra integrante de las Gigantes recientemente incorporada- todavía no pudo debutar.



SCOLA CON GRANDES NUMEROS

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol, completó ayer un muy buen estreno en la Liga A italiana (Legabasket) en el triunfo que su equipo, Varese, alcanzó sobre Brescia, por 94-89, por la primera fecha. El ala pivote, de 40 años, arrancó como titular y firmó una planilla con 23 puntos (8-15 en dobles, 0-2 en triples, 7-11 en libres), 11 rebotes y 2 recuperos.

Además, el escolta cordobés Juan Manuel Fernández concretó 8 puntos para Pallacanestro Trieste, que le ganó fácilmente a Cremona, por 102-77.

Por su lado, Pesaro no pudo como local ante Banco di Sardegna Sassari, que lo derrotó por 95-85 En el elenco perdedor, el escolta santafesino Carlos Delfino acumuló 12 unidades, mientras el base cordobés Ariel Filloy terminó con 8 tantos.



BRILLO LAPROVITTOLA

Nicolás Laprovittola fue nombrado el MVP de la jornada en la ACB española. El base tuvo su mejor actuación en el Real Madrid y terminó el juego con 22 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes (32 de valoración) en la victoria como visitante sobre Joventut Badalona, por 87-64, en la tercera fecha de la Liga. Por su parte, sus compañeros Facundo Campazzo y Gabriel Deck aportaron 10 tantos cada uno.

Zaragoza, en tanto, sumó su primera victoria en su estreno en casa frente al Gran Canaria por 88-71. Nicolás Brussino totalizó 15 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias en el vencedor.

El Guipuzkoa que dirige el rafaelino Marcelo Nicola perdió ante San Pablo Burgos por 90 a 77.



LAKERS A LA FINAL

Los Angeles Lakers derrotaron el sábado a Denver Nuggets por 117-107, se adjudicaron la definición de la Conferencia Oeste por 4-1 y se instalaron en la final de la NBA de básquetbol en los Estados Unidos. Luego de diez temporadas, la franquicia californiana volverá a protagonizar una eliminatoria por el título, tras haberse adjudicado el ansiado anillo en la 2009-2010, cuando superó a Boston Celtics por 4-3.

En esta ocasión, precisamente, el equipo dirigido por Frank Vogel puede repetir rival, ya que los Celtics están animando la final de Conferencia Este con Miami Heat.

El astro LeBron James volvió a erigirse en la figura consular del partido disputado en el complejo Disney Wide World of Sports de Orlando, con 38 puntos (14-21 en dobles, 1-4 en triples, 7-8 en libres), 16 rebotes y 10 asistencias.