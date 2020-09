Serie C: El equipo de Maxi López y Nacho Liporace arranca perdiendo Deportes 28 de septiembre de 2020 Redacción Por ITALIA

FOTO WEB IGNACIO LIPORACE. / El ex Atlético fue titular en el Sambenedettese.

Con Maxi López como titular y el ex Atlético de Rafaela, Ignacio Liporace, el Sambenedettese, club que milita en la Serie C de Italia, perdió ayer por 2-0 con el Carpi, en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo B del certamen.

Además del ex-River, que venía de ser expulsado en el encuentro que su equipo perdió el pasado miércoles en la primera ronda de la Copa Italia, en el equipo que conduce el uruguayo Paolo Montero, ingresaron en el complemento el volante Santiago Chacón (ex-Huracán), el delantero Facundo Lescano y el lateral Esteban Goicoechea (ex-Unión de Santa Fe) según registró un informe del sitio ‘Tuttocampo’.

Por otra parte, Pádova, con la presencia del defensor Nahuel Valentini (ex-Rosario Central), perdió por 1-0, como local, ante Imolese.

En el Grupo A, en tanto, Novara, con el tandilense Pablo González (ex-Racing) y el ingreso del rafaelino Nicolás Schiavi (que venía de marcar dos goles por Copa Italia), perdió frente a Pro Vercelli por 1-0, mientras que en el C, Catania, con la participación del mediocampista Mariano Izco (ex-Tigre y San Telmo) empató 1-1 en el estreno que sostuvo como local frente a Paganese.