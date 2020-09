Michlig pidió por edificios escolares de Suardi y Ceres

Desde la oficina del senador Felipe Michlig se hizo saber que a través de dos Proyectos de Comunicación del legislador citado y que fueran aprobados por unanimidad por la Cámara alta se solicitó al Poder Ejecutivo, que “disponga las previsiones en el presupuesto año 2021, para concretar las obras de la Escuela Secundaria N° 500 de la ciudad de Suardi, departamento San Cristóbal.

Y también “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio competente, disponga las previsiones en el presupuesto año 2021, para avanzar con las obras de infraestructura del Instituto Superior del Profesorado N° 26 "Angela Peralta Pino" de la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal, en las instalaciones del viejo Hospital SAMCo de dicha ciudad, que fueran cedidas a tal efecto, y cuya primera etapa fuera licitada en junio de 2019 mediante Resolución 161/19 del Ministerio de Obras Públicas y discontinuada por la actual gestión”.





Escuela Secundaria N° 500 de Suardi



En las fundamentaciones resaltó que “esta institución tiene pocos años de vida, y sus inicios se gestaron en el año 2007 cuando las autoridades comunales, junto a la Dirección Regional IX de Educación del Departamento San Cristóbal, y quien suscribe, planteamos la necesidad de contar con una escuela con modalidad técnico - láctea, dado que la localidad está enclavada en una cuenca lechera de suma importancia dentro de la provincia. En el año 2008 se concretó la creación de la modalidad, pero funcionando en las instalaciones de la ex planta SanCor de dicha localidad, cedida a tales fines por una cooperativa propietaria del predio. Posteriormente se trasladó al Centro Cultural cedido por la Comuna (actualmente Municipalidad), lo que implicó que este ente público dejará sin efecto el proyecto de funcionamiento en dicho espacio físico, de los talleres interdisciplinarios de cultura y oficios diversos. Si bien se hicieron tareas de remodelación necesaria, sigue funcionando en un local adaptado, que no se corresponde con los establecimientos educativos modernos en cuanto a su arquitectura, distribución y diseño. Esta situación acarrea algunos inconvenientes y presenta puntos críticos, que se solucionarían con una nueva escuela”.





Instituto Superior del Profesorado N° 26 de Ceres

En relación a este edificio Michlig puntualizó “el Instituto Superior del Profesorado N° 26 de la ciudad de Ceres no cuenta con un espacio físico propio para el desarrollo de sus tareas educativas. Actualmente desarrolla sus actividades en el ámbito de la Escuela N° 413 "Domingo F. Sarmiento", en la cual -en tiempos normales- por cuestiones de horarios y personal de cada escuela, hay actividad durante la mañana, la tarde y la noche. Ello genera inconvenientes propios derivados de la excesiva aglomeración de turnos, alumnos y docentes, uso de baños, donde en muchos horarios colapsan las actividades allí desarrolladas. El Gobierno de la ciudad de Ceres ha solicitado afectar las instalaciones del viejo Hospital SAMCo , ahora desocupado por la inauguración del Nuevo Hospital Regional, para que allí, previa refacciones y adecuaciones, pueda funcionar dicho Instituto Educativo, en una sede propia, con el apoyo de toda la comunidad educativa y las autoridades de la ciudad de Ceres. Las obras correspondientes a la primera etapa de las adecuaciones edilicias fueron licitadas en el mes de junio de 2019, donde se presentarán cinco empresas oferentes, habiéndose paralizado el avance del proceso sin explicación alguna al presente”.