Un día Mundial del Turismo atravesado por la pandemia

Con un horizonte difícil de visualizar para la actividad en la Argentina, la cercanía de las vacaciones de verano y los niveles de contagio aún altos en el país, el sector turístico en su día aguarda por decisiones políticas acordes a una actividad económica que involucra a muchos sectores (hoteles, compañías aéreas y de transportes terrestres, gastronomía, etc).

Este Día Mundial del Turismo tan particular, nos interpela haciéndonos reflexionar sobre la situación actual de nuestra actividad y sobre todo la reconversión que deberá asumir la actividad a escala local, regional, nacional y mundial.

El Lic. Alejandro Frías, director de la carrera de turismo de UCSE DAR Rafaela señaló: “este Día Mundial del Turismo tan particular, nos interpela haciéndonos reflexionar sobre la situación actual de nuestra actividad y sobre todo la reconversión que deberá asumir a escala local, regional, nacional y mundial. Las dificultades que nos presenta está realidad nos exhorte a compartir una mirada constructiva participativa e innovadora capaz de encontrar nuevas formas de ver, sentir y vivir el Turismo. Somos partícipes de un momento de la historia en el que debemos ser protagonistas. Cada uno desde el lugar que le corresponda”, destacó.

“El saber no ocupa lugar, y hoy más que nunca puede ser el camino a un replanteo individual, colectivo y mundial del lugar a donde estamos y a dónde queremos estar”, planteó.

Por su parte Beatriz Bartomioli, integrante de la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela expresó este 27 de Septiembre tan particular para el sector: “gracias, gracias, gracias al turismo por todo lo que nos dio, porque es la hermosa profesión que permite al ser humano conectarse e interactuar con personas, paisajes y culturas de nuestra zona, nuestro país y el mundo. Recordamos que el turismo es una industria creadora y distribuidora de riqueza sin discriminar clases sociales. El turismo es un Derecho Constitucional”.

“Gracias a nuestros clientes por su apoyo constante. Les prometemos que con la ayuda de la Ciencia y de Dios volveremos a viajar. A pesar de todo, feliz día a nuestros colegas Agentes de Viajes y Turismo, empleados, -los mejores colaboradores-, transportistas, guías de turismo, operadores mayoristas, hoteleros y todos quienes componen la gran Familia del Turismo”, resaltó Bartomioli.

Y finalizó: “este 27 de Septiembre es un día de contrastes: felicidad por lo vivido y tristeza por el presente; una sonrisa y una lágrima; angustia y esperanza; incertidumbre y proyectos. Tenemos una certeza, continuaremos nuestra lucha y saldremos de esta todos juntos. Volveremos a viajar”