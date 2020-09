Destéfanis: “tenemos que poner en valor el circuito de ciclovías y ciclocarriles” Locales 28 de septiembre de 2020 Redacción Por El concejal de Cambiemos junto a los integrantes de su bloque busca reactivar este programa a partir de presentar un proyecto para construir más kilómetros de ciclocarriles y ciclovías.

PROYECTO. Se busca impulsar la construcción de ciclocarriles y ciclovías en la ciudad.

El concejal Miguel Destéfanis acompañado de sus pares de Cambiemos presentó un proyecto de ordenanza que buscará revalorizar el circuito de ciclovías y ciclocarriles conectándolas entre sí.

En los primeros días del mes de septiembre el concejal presentó un proyecto de ordenanza para impulsar la construcción de ciclocarriles y ciclovías en la ciudad de Rafaela. El proyecto surgió de un trabajo en conjunto con el concejal Leonardo Viotti y su equipo técnico, luego de recibir sucesivos reclamos por parte de la ciudadanía sobre los escasos avances en la materia durante los últimos años.

Teniendo en cuenta de que el proyecto inicial presentado en 2012 establecía construir 65 kilómetros aproximadamente, 8 años después solo tenemos un estimado de 27 kilómetros lo que representa menos del 50% de todo el plan.

Es por este motivo que el proyecto presentado por el edil radical retoma la propuesta del año 2012 respetando los tramos incluidos en aquel proyecto y aplicando un sentido de conectividad, establece tramos importantes a construir en los próximos meses.

“Las vías existentes no funcionan como una red interconectada ya que sus tramos están desarticulados entre ellos, es por ello que este proyecto busca revalorizar lo realizado hasta el momento, tenemos la obligación como legisladores de trabajar pensando en el futuro, y este tipo de debates y propuestas ponen sobre la mesa el tipo de ciudad que muchos soñamos para nuestros hijos”, manifestó Destéfanis.

Además agregó que, “somos conscientes del duro momento económico que atraviesa la ciudad y el país, pero es justo remarcar que durante casi 8 años no se ve un avance de obra que demuestre verdadero interés en el tema. La demora en la ejecución de una obra que fue incluido varias veces en programas de desarrollo urbano y nunca ejecutada en su totalidad, no corresponde al contexto de pandemia, lamentablemente es de vieja data y esta demora hizo que lo realizado hasta el momento pierda valor y que muchos rafaelinos no utilicen las ciclovías por falta de conectividad”.

“En materia de tránsito sería un gran avance ya que ordenaría el caos vehicular y el peligro que este genera en muchas de las arterias de nuestra ciudad, una ciudad ordenada y amigable con el medio ambiente es a donde tenemos que apuntar”, sentenció el edil radical.

Las reuniones con las áreas técnicas comenzaron el día miércoles pasado y en las próximas semanas, los ediles continuarán trabajando en el proyecto de ordenanza con el objetivo de encontrar una solución sobre la materia logrando así, que finalmente se logre un avance en las obras proyectadas hace más de 8 años.