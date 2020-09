En medio de la emergencia, el rol preponderante de los clubes Locales 28 de septiembre de 2020 Redacción Por Ante el aumento de los contagios y casos positivos de Covid-19, los clubes que debieron readecuarse en el contexto de la pandemia cedieron sus instituciones para que allí funcionen los Centros de Aislamientos que hoy están siendo ocupados por personas que presentan cuadros leves.

FOTO ARCHIVO A DISPOSICION. El Club 9 de Julio comenzó a recibir pacientes con coronavirus desde el jueves.

El Centro de Aislamiento del Club 9 de julio, actualmente está siendo puesto en marcha ante el aumento de casos positivos de Covid-19, y demostrando cómo estas instituciones representan un verdadero ejemplo de articulación con el Estado.

Hugo Morel, presidente del club señaló que “la verdad que desde un primer momento estuvo a disposición, después los tiempos no fueron los que lo que se esperaban; ahora con un poco de angustia porque pensábamos que no iban a ser necesario, pero nos informó la municipalidad que era necesario tenerlo disponible. Activamos todo lo necesario para que en condiciones, ojalá sea por poco tiempo”.

En virtud de este nuevo escenario el club debió reformular las actividades que se estaban llevando a cabo allí. Morel explicó: “está pensado para que no nos afecte, la secretaría y lo vinculado al bingo sigue funcionando normal, y el resto de las disciplinas nos pidieron que sí se reprogramen y ver en qué otros lugares pueden continuar desarrollándose de acuerdo a nuestras instalaciones”.

Acerca del rol social y colaborativo de los clubes, Morel subrayó: “el compromiso de la institución y de todos los que conformamos el club con la sociedad es total, nosotros entendemos que el club cumple un rol social, siempre lo hace desde otro ámbito, pero esta situación que de algún modo nos superó a todos nos llevó a entender lo importante que es poder dar una mano. Estamos comprometidos y a disposición de los que las autoridades requieran”, puntualizó.



LA SITUACION DE

LA INSTITUCION

El dirigente se refirió al estado del club 9 de Julio en medio del impacto de la pandemia y manifestó que “lo fuimos reacomodando, nos reinventamos en un montón de cuestiones, reinventamos formas de pago, fuimos acomodando las disciplinas y estamos con muchísima actividad y muchísimos proyectos; algunos que los vamos culminando y otros que están encarados y van por buen camino. Esta situación hace que los tiempos que teníamos pensados no sean los mismos, pero la verdad es que estamos conformes y tranquilos por la situación actual del club, que creo que está creciendo realmente a pasos agigantados”. Y agregó: “estamos tranquilos y esperando como todos que poco a poco volvamos a la normalidad”.



COMPROMISO DE

LOS SOCIOS

Sobre el rol de los socios y el acompañamiento en este contexto atravesado por la pandemia, Morel remarcó que “en un principio nos asustamos un poco porque la cuota societaria es uno de los ingresos principales del club y la verdad que tenemos un compromiso con los socios que nos sorprendido, por supuesto que cayó bastante el nivel de cobranza, pero muchísimo menos de lo que esperábamos. Siempre el agradecimiento a los socios e inclusive a gente que que por ahí no estaba pagando la cuota y que en esta circunstancia decidió acercarse y brindar ese apoyo. Muy contentos con la gente del club”. Finalmente el presidente de la institución explicó que el personal del club no estará afectado a actividades vinculadas al Centro de Aislamiento.