Los bancos vuelven a vender dólares por el homebanking

BUENOS AIRES, 28 (NA).- A partir de este lunes los bancos prometen tener normalizada la compra de dólar para ahorro, por el que habrá que pagar $132 a cotización del viernes último, incluyendo el 30% de impuesto PAIS y la retención del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.

El sistema estuvo caído durante más de una semana y recién el viernes último unas pocas entidades lo normalizaron durante la tarde, a una cotización, antes de los recargos, de $80,20.

Desde este lunes, prometen que el sistema funcionará a pleno, aunque habrá muchas restricciones para comprar, ya que a los impuestos se sumará la prohibición de adquirirlo para quienes perciben algún subsidio o crédito del Estado, y mayores límites, porque se contabilizarán a cuenta de los u$s 200 mensuales los pagos de servicios, como los de streaming, y la compra con tarjetas de crédito en el exterior.

La operatoria representará una prueba clave al nuevo intento del Banco Central de restringir la caída de reservas, luego de que en agosto último por dólar ahorro y turismo salieron u$s 950 millones.

Desde que el martes 15 de septiembre se anunciaron las medidas, el Banco Central debió vender unos u$s 350 millones, lo cual fue tomado como una señal negativa por el mercado.

La imposibilidad de acceder al dólar en los últimos días reanimó rumores de que el Gobierno podría echar mano de un nuevo corralito para restringir el retiro de depósitos, lo que fue rechazado de plano por el presidente Alberto Fernández.

El Gobierno espera que la presión cambiaria se detenga a partir de las nuevas restricciones, y deberá seguir de cerca qué ocurre con el retiro de depósitos en dólares desde los bancos.

Entre los potenciales compradores que se quedaron afuera figuran quienes perciben planes sociales como el IFE, o no tienen ingresos formales demostrables. Tampoco podrán comprar divisas quienes recibieron ayuda crediticia del Estado.

Es que si bien esa medida ya regía para los préstamos a tasa cero (autónomos y monotributistas), se sumaron quienes postergaron cuotas impagas al final del crédito, tienen cuotas congeladas de hipotecarios UVA y refinanciaron sus saldos de tarjetas en abril.

La aplicación de una retención del 35% dejará casi fuera de combate a quienes apostaban a lo que en la jerga de la city denominan "puré", por el cual se compran dólares a precio solidario y se los vende en el mercado informal.

Esa opción representaría ahora unos $ 1.600 mensuales, resultante de comprar a $132 y vender a $140 en alguna cueva.

La prueba de fuego para la nueva estrategia de restricciones se empezará a ver a partir del jueves, cuando arranque octubre y se habilite el cupo total para comprar divisas.

Especialistas en finanzas advierten que las reservas están al límite, por lo que el Gobierno deberá encontrar respuestas rápido con el nuevo sistema.

También advierten que las últimas medidas cambiarias fueron mal recibidas por quienes toman decisiones económicas a gran escala, lo cual explica la suba del riesgo país tras la fuerte baja que tuvo ese indicador luego del canje de deuda.