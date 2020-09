Milei se sumó al Frente de Espert y podría ser candidato en 2021

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El economista ultraliberal Javier Milei confirmó que comenzará a participar en el espacio que lidera el ex candidato a presidente José Luis Espert, con el objetivo de que "el país vuelva a ser primera potencia mundial".

"Me voy a meter en la política y voy a ir a militar con vos, porque como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, ahora que se queden todos, porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina próspera", explicó Milei durante una videoconferencia que realizó con Espert.

De esta manera, Milei confirmó su adhesión al frente Despertar, que aglutina al Partido Libertario y la Unión del Centro Democrático (UCD) de la Capital Federal.

Milei explicó que su objetivo es volver a lograr "una Argentina liberal, pujante, que vuelva a abrazar los valores de (Juan Bautista) Alberdi y así, en 35 años, volver a ser la primera potencia mundial".

Hace dos años, en el lanzamiento de la candidatura de Espert, tanto Milei como Diego Giacomini participaron brindando su respaldo al candidato liberal, pero prontamente aparecieron diferencias dentro del espacio y ambos se abrieron del armado.

"Voy a entrar a dar la batalla en el barro. Yo siempre estuve con la batalla cultural, pero un día estaba cenando con un amigo que me dijo muy bien todo lo que estás haciendo, pero cuando llegás al cuarto oscuro el sistema se te caga de risa porque no está la boleta que dice Milei, y eso me hizo despertar", agregó.

El economista también deslizó que podría ser candidato en las próximas elecciones legislativas: "No se construye una alternativa para el 2021, no va a haber 2023 porque nos van a volver a meter en la grieta. El momento es ahora".

"Actualmente no hay oposición, son lo mismo. Entonces, la única verdadera alternativa somos los liberales, los únicos que estamos en contra de todo esto. No lo podés cambiar desde afuera al sistema, hay que meterse y dinamitarlo desde adentro", concluyó.