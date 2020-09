Máximo: "La pandemia agravó los problemas que dejó el macrismo"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente del interbloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, aseguró que "lo único que hizo la pandemia" fue "agravar y profundizar los problemas que generó el macrismo". El dirigente oficialista remarcó que "los números de desocupación preocupan" pero "el Gobierno ha tomado medidas, como el IFE y el ATP, para morigerar una situación que no fue deseada y que fue inevitable".

"El esfuerzo que está haciendo el gobierno es muy grande, pero también sabemos que parece todo insuficiente por el daño causado en la economía por la pandemia, no por la cuarentena", expresó. Respecto a las críticas que recibe el Gobierno, el diputado consideró que "en algunos sectores de poder de la Argentina hay un malestar por el resultado electoral y esto lo lleva a este tipo de análisis por demás forzados".

"Hubo un nivel de condescendencia con la gestión de (Mauricio) Macri que es llamativo de los sectores que buscan generar opinión", subrayó el hijo de Néstor y Cristina Kirchner en declaraciones radiales. Asimsimo, agregó: "La falta de musculatura y de gestión fue lo que lo caracterizó al gobierno anterior. ¿Cuál era el volumen político de (Nicolás) Dujovne, (Alfonso) Prat Gay y ´el Messi de las finanzas´ (Luis) ´Toto´ Caputo?", aseveró.

"El nivel de exigencia nos parece correcto y no nos molesta pero no puede estar ausente la compresión de la realidad que estamos atravesando como si fuera normal", sostuvo. Asimsimo, remarcó que "la oposición no tiene un nivel de exigencia de sus electores ni de los medios de comunicación y entonces terminan diciendo cualquier cosa".

Respecto a las declaraciones de sectores cercanos a Macri, puntualizó: "Hay que bajar un pocos los humos, comprender que la gente elige, que se pueden ganar y se pueden perder". "Tenemos que tener paciencia, trabajar mucho, no exaltar los ánimos. No podemos enojarnos porque algo no nos gusta. Tenemos que tratar de dar soluciones a los problemas", concluyó.



CONTRA LARRETA

Por otra parte, Máximo Kirchner remarcó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se muestra como la cara de la moderación política cuando "la presidenta de su partido es Patricia Bullrich". "La presidenta del partido de Rodríguez Larreta es Patricia Bullrich. Todos sabemos las declaraciones que ha hecho respecto de la figura del presidente y de diversos integrantes del Frente de Todos", sostuvo.

La alusión a Rodríguez Larreta se alinea a la estrategia del kirchnerismo de salir a confrontar con Rodríguez Larreta, luego de meses de tregua en que se buscó preservar esa figura (y polarizar únicamente con Mauricio Macri) en el marco de la forzada convivencia con el presidente Alberto Fernández en medio de la crisis por la pandemia por coronavirus.

El líder de La Cámpora también se refirió a las duras declaraciones del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien había dicho que había que pasarle "la cuenta" de lo que estaba sucediendo a los que votaron a Alberto Fernández a sabiendas de que era acompañado por Cristina Kirchner en la fórmula y en el Gobierno.

"La idea de querer castigar a la gente por lo que elige habla más de quien la pronuncia. No creo que sea sano. Esto comenzó cuando el ex presidente sacó una carta poniendo en duda los resultados electorales como hizo ahora el senador Esteban Bullrich", indicó.

Sobre los dichos del ex gobernador radical de Mendoza, señaló que tiene que ver "con un sinceramiento de opiniones que muchas veces buscan contener pero en algún momento afloran". "Hace meses atrás había propuesto que la provincia de Mendoza podía independizarse de la Argentina. Muchas veces se habla porque es una oposición que tiene un sistema mediático y un electorado que no le exige. Entonces terminan diciendo cualquier cosa", apuntó.

"Si los presidentes de los dos principales espacios políticos, y el tercero que es la Coalición Cívica, que integran el macrismo, tienen ese tipo de expresiones, después quizá por los asesoramientos en comunicación que reciben plantean discursos de ´queremos ayudar´ pero uno ve que eso no sucede. Ahí está el problema", remarcó en declaraciones radiales.

Al hacer foco en las declaraciones de Esteban Bullrich, que puso en duda la transparencia de los comicios que consagraron a Alberto Fernández como presidente y al Frente de Todos como fuerza gobernante, recordó que el kirchnerismo enfrentó una derrota en 2017 que fue reconocida. "La expresidenta (Cristina Kirchner), que fue votada en tres elecciones presidenciales, en el 2017 acepta una derrota y sigue trabajando y construyendo e imaginando diferentes tipos de soluciones para los problemas de los argentinos. Y gente como Cornejo o Bullrich ponen todo en duda", se quejó.

En ese sentido, cuestionó la "falta de humildad" y la voluntad de "querer romper todo si no ganan". "No es así. Hay que aceptar que la gente y la sociedad se expresa. Y después hay que gobernar y la oposición tiene su función lógica dentro del sistema democrático. Su comportamiento luego de que se conocieran los niveles de aceptación del presidente por las correctas medidas tomadas en tiempo correcto, fue empezar a tratar de limar lo que ellos consideran un escollo, como es que el presidente tenga una buena relación con su sociedad", reflexionó.

En este marco, el diputado nacional del Frente de Todos recordó que su padre Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas del 2009 contra Francisco De Narváez por dos puntos, y que Daniel Scioli perdió las presidenciales en 2015 contra Macri por un punto y medio, y nunca se puso en duda la veracidad de los resultados electorales.

Al respecto, evocó la conferencia de prensa que lideró Macri al día siguiente de perder la elección en las PASO alertando que si se confirmaba la tendencia se desataría sobre el país un "maremoto económico". "Fue el enojo de alguien que nunca está acostumbrado a perder y tiene el rostro de los que ganan siempre. Hundió a la Argentina en una sangría económica", expresó.