Cristina Kirchner pidió amplio debate sobre toma de tierras Nacionales 28 de septiembre de 2020

BUENOS AIRES, 28 (NA).- La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó ayer que "la ocupación de tierra por vivienda no es una cuestión populista", y pidió "debatir en serio para poder resolverlo". "104 nuevas tomas de terrenos ocurridas en el país desde octubre del año pasado", publicó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, citando una nota que aparece en la tapa del diario chileno El Mercurio.

En ese marco, la ex presidenta precisó: "Ayer fue tapa del diario El Mercurio de Chile donde gobierna Sebastián Piñera: como verás, la ocupación de tierra por vivienda no es una cuestión populista. Debatir en serio para poder resolverlo".

De esta manera, es la primera vez que Cristina Kirchner se pronuncia en referencia a la toma de tierras, cuya principal ocupación se produzco en la localidad bonaerense de Guernica.

La toma se desarrolla desde el pasado mes de julio en un predio de Guernica, donde unas 2.500 familias montaron viviendas precarias, en tanto que una Mesa de Articulación trabaja para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica.

Días atrás, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que su cartera colabora con un relevamiento de la toma de Guernica, con el objetivo de encontrar "una solución" para daca una de las familias.

"Estamos colaborando con un censo en Guernica para ver de donde es cada familia y buscar una solución", resaltó Arroyo, luego de que por pedido del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se postergó el desalojo de la toma para el próximo 1 de octubre.