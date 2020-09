Nueva pole de Tomy Brezzo Deportes 27 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA ACTC TOMY BREZZO. El piloto de Brinkmann señaló otra pole en el TCP Mouras.

Tomás Brezzo, el piloto de Brinkmann, al mando del Chevrolet del Impiombato Competición, logró ayer su segunda pole consecutiva en el TCP Mouras, en el autódromo "Ciudad de San Nicolás".

En el mismo escenario bonaerense, el fin de semana anterior, Tomy había ganado en pista, aunque finalmente no pudo celebrar en el podio su primera victoria al ser recargado por adelantarse en la largada.

Hoy irá por la revancha, cuando largue desde la ubicación de privilegio en la serie que marcará el inicio de la actividad en el circuito de 3.959 metros de extensión.

También compartirán el espectáculo el TC Mouras y la categoría TC Pick Up, ésta iniciando su temporada 2020.

Las clasificaciones realizadas en la jornada sabatina arrojaron estos resultados:

TCP Mouras: 1° Tomás Brezzo (Chevrolet, en 1m32s732, a un promedio de 153,695 Km/h; 2° Marcos Quijada (Dodge) a 122 milésimas; 3° Ignacio Esquivel (Ford) a 582; 4° Tobías Martínez (Chevrolet) a 909; 5° Eduardo Bracco (Dodge) a 1s015; 6° Tomás González (Dodge) a 1s103; 7° Jeremías Olmedo (Torino) a 1s238; 8° Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet) a 1s452; 9° Franco Deambrosi (Torino) a 1s591 y 10° Rodrigo González (Ford) a 1s863.

TC Mouras: 1° Christian Ramos (Torino), en 1m31s382, a un promedio de 155,965 Km/h; 2° Matías Frano (Ford) a 129 milésimas; 3° Otto Fritzler (Ford) a 268; 4° Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) a 270; 5° Ian Reutemann (Dodge) a 548; 6° Matías Canapino (Chevrolet) a 581; 7° Sebastián Salse (Chevrolet) a 631; 8° Agustín Martínez (Ford) a 666; 9° Rudi Bundziak (Ford) a 785 y 10° Juan José Tomasello (Chevrolet) a 881.

TC Pick Up: 1° Matías Rodríguez (Toyota), en 1m32s983, a un promedio de 153,280 Km/h; 2° Mariano Werner (Toyota) a 299 milésimas; 3° Juan Pablo Gianini (Ford) a 348; 4° Omar Martínez (Ford) a 563; 5° Federico Pérez (Ford) a 629; 6° Andrés Jakos (Toyota) a 756; 7° Gastón Mazzacane (Volkswagen) a 846; 8° Gastón Rossi (Fiat) a 900; 9° Daniel Nefa (Toyota) a 1s014 y 10° Augusto Carinelli (Nissan) a 1s086.

Cronograma: a las 09:05 primera serie TCP Mouras (4 vueltas); a las 09:35 segunda serie TCP Mouras (4 vueltas); a las 10:05 primera serie TC Mouras (4 vueltas); a las 10:35 segunda serie TC Mouras (4 vueltas); a las 11:10 carrera 1 TC Pik Up (12 vueltas ó 25 minutos); a las 12:05 final TCP Mouras (14 vueltas ó 30 minutos); a las 13:00 final TC Mouras (16 vueltas ó 30 minutos) y a las 13:55 carrera 2 TC Pick Up (12 vueltas ó 25 minutos).