La mano de Frana con un prometedor austríaco

(Por Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - Jurij Rodionov no es un tenista muy conocido todavía. El austríaco de 21 años alcanzó su mejor puesto en la clasificación ATP individual en el lugar 166 en marzo de 2020, y en dobles, el 268 en 2019. A nivel individual ha logrado tres títulos de la categoría Challenger y un título en dobles.​​

¿Qué tiene de relación con el tenis argentino? Que desde comienzos de este año es entrenado por Javier Frana. Luego de su desvinculación como comentarista de la cadena ESPN, el rafaelino retomó su pasión en las canchas, orientando a este joven de apellido de países de Europa del Este, pero que nació en Alemania y posteriormente se fue a Austria.

En esta semana el grupo que también integra el padre de Dominic Thiem, Wolfgang, como manager, tuvo la primera satisfacción al conseguir Rodionov por primera vez ingresar al cuadro principal de un Grand Slam, en Roland Garros, torneo que comienza este domingo.

«Hay una gran ola de entusiasmo en Austria gracias a Thiem. Quiero hacer mi propio camino, seguir mejorando. Siento que he conseguido algo importante con este logro», señaló en la web oficial del torneo. El austriaco se medirá en primera ronda con el local Jeremy Chardy.

Agregó luego sobre esta etapa que involucra a Frana que “hice muchos cambios. Ahora trabajo con Wolfgang Thiem, el padre de Dominic, lo que ayuda mucho. Desde febrero tengo un nuevo entrenador, Javier Frana. Desde que hice esos cambios, he ido en la dirección correcta. Todo lo que sé es que soy un luchador, amo este deporte y voy a dar lo mejor de mí para llegar a la cima», acotó el joven tenista.

Hace unos meses, previo a la pandemia tras ganar un Challenger en Dallas, había expresado: «He conseguido crear mi propio estilo. Javier me ha hecho ver que el tenis no debe ser tan difícil como yo me lo planteaba en mi cabeza y que si doy el 100% y tengo buena actitud, los resultados llegarán».

Javier, además de felicitarlo en su posteo de Instagram, se mostró también feliz en su nuevo rol. «Afortunado de volver a Rolan Garros, pero ahora la oficina la tiene el polvo de ladrillo», bromeó dentro de una de las canchas del complejo parisino.