Un Roland Garros distinto

27 de septiembre de 2020

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano y reciente finalista del Masters 1000 de Roma, se medirá hoy con el serbio Miomir Kecmanovic por la ronda inicial de Roland Garros, el tercer Grand Slam de 2020 que tendrá el día de su estreno la presencia de otros cuatro tenistas argentinos: Juan Ignacio Londero, Federico Delbonis, Federico Coria y Nadia Podoroska.

El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 13 del ranking mundial de la ATP, hará su presentación no antes de las 12 (hora de la Argentina) en la cancha Simonne Mathieu, la tercera en importancia del complejo ubicado en Bois de Boulogne, ante un rival peligroso como Kecmaniovic (40), quien se coronó campeón de Kitzbuhel hace dos semanas.

El Grand Slam francés tendrá un "duelo" argentino en la cancha número 12 y no antes de las 10, el que animarán el cordobés Juan Ignacio Lóndero (68) y Federico Delbonis (81), quienes ya se enfrentaron semanas atrás en Kitzbuhel con victoria del 'zurdo' de Azul, aunque en febrero del año pasado el "Topito" lo había vencido en las semifinales del Córdoba Open que luego ganó.

En la misma cancha un par de horas antes jugará el rosarino Federico Coria (98) ante el taiwanés Jason Jung (125), un rival al que venció el mes pasado en la ronda inicial del US Open.

La otra argentina que jugará este domingo será la rosarina Nadia Podoroska (130) en la cancha número 9 y no antes de las 12 frente a la belga Greet Minnen (111), quien perdió los últimos siete partidos que jugó en el circuito. Podoroska, de 23 años, ingresó al cuadro principal tras ganar sus tres partidos de la clasificación sin ceder un set y volverá a jugar un Grand Slam desde su anterior participación en el US Open de 2016, mientras que en París no había una argentina desde 2014 cuando jugó la sunchalense Paula Ormaechea.

El único argentino que no jugará este domingo será el bahiense Guido Pella (37), quien seguramente será programado para el lunes ante el italiano Salvatore Caruso (84).

El Grand Slam francés dio a conocer su orden de juego para el domingo con partidos muy atractivos en las dos canchas principales, la Philippe Chatrier y la Suzanne Lenglen. En la Chatrier jugará no antes de las 8 la rumana Simona Halep (2), campeona en la edición 2019 de Roland Garros, ante la española Sara Sorribes Tormo (78) y luego, alrededor de las 12, se medirán dos ganadores de Grand Slam como el suizo Stan Wawrinka (17) y el británico Andy Murray (111).

En la Lenglen abrirá la jornada a las 6 la bielorrusa Victoria Azarenka (14), reciente finalista del US Open, ante la montenegrina Danka Kovinic (86) y cerrará pasado el mediodía el alemán Alexander Zverev (7), también finalista en Nueva York, ante el austríaco Dennis Novak (91).

Respecto de las modificaciones con las anteriores ediciones, habrá algunas obligatorias como el protocolo sanitario en tiempos de pandemia, además los tenistas no podrán entrenar en las instalaciones de Roland Garros y solo acudirán para jugar los partidos, mientras que el resto de las jornadas podrán utilizar las canchas del lindero club Jean Bouin.

En tanto, la cancha central Philippe Chatrier estrenará su techo retráctil para garantizar el juego ante las inclemencias meteorológicas y los partidos contarán por primera vez con luz artificial únicamente para poder terminar los encuentros de los últimos turnos.

La afluencia de público fue rebajada de los 5.000 a los 1.000 espectadores diarios, según informaron las autoridades francesas. Esta nueva reducción se engloba en el nuevo paquete de restricciones decretado por el gobieno galo para intentar frenar la pandemia del Covid-19.