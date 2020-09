Imhoff, un try para ir a la final Deportes 27 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El argentino Juan Imhoff marcó el try con el que Racing 92 de Francia avanzó ayer a la final de la Copa de Campeones de Europa de Rugby venciendo como local a Saracens, de Inglaterra y vigente campeón, por 19 a 15 (PT 9-6). El cotejo se jugó en el París La Defensa Arena y ahora el equipo galo jugará la final con el Exeter Chiefs de Inglaterra, que venció al Touluouse de Francia por 28 a 18 en el estadio Sandy Park del equipo británico.

La final se jugará el sábado 17 de octubre, a las 12,45 (hora argentina) en el estadio Ashton Gate de Bristol, con capacidad para 27.000 espectadores. Los puntos del Racing 92, que llegó dos veces a la final de está copa y ambas las perdió, fueron obra de tres penales de Terry Iribarren, un penal y una conversión de Maxime Machenaud y el try de Imhoff. Para los ingleses Alex Goode sumó cinco penales.

Imhoff es rosarino de 32 años, suma 11 temporadas en el club galo, jugó en Duendes Rugby Club de Rosario y en Pampas XV y para Los Pumas en los mundiales de 2011 en Nueva Zelanda e Inglaterra y 2015. En el rival del Racing 92 juega el back argentino Facundo Cordero, que ayer no disputó la semifinal.