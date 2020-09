Nicolás Gorosito, otros dos años en el Albacete

Durante esta semana el futbolista rafaelino Nicolás Gorosito acordó su continuidad en el Albacete, de la segunda división de España, por esta temporada y la siguiente. El jugador surgido en Ben Hur, de 32 años, estará en condiciones de jugar el próximo fin de semana, lo cual puede ser de buena ayuda para el entrenador Lucas Alcaraz ya que su equipo ha perdido los tres partidos que jugó hasta el momento de la Liga 2020/21.

Gorosito estuvo casi una temporada entera fuera por lesión, pero volvió en julio pasado para aportar un buen rendimiento en lo que fue la permanencia para este elenco.

“Sigo sintiendo que le debo más al club y estoy agradecido por este nuevo contrato. Siempre quise continuar. Estoy cómodo y feliz aquí. A nivel futbolístico no he podido aportar lo que uno piensa que puede aportar cuando llegas por primera vez. Quería jugar, ayudar al equipo, estar, jugar y jugar. Surgió esto, lo de la lesión, ya es pasado, ahora estoy con buenas sensaciones y con muchas, muchísimas, ganas de estar con el equipo y poder entrenar y jugar”, aseguró al sitio oficial del Club el central.

“Estoy recuperándome de la lesión muscular que sufrí en una situación extrema, yo decidí jugar. Ahora no tengo prisa, pasaron tres jornadas, más allá de los resultados que se dieron, quiero estar ya. Estoy bien. Me siento un amateur, un jugador que empieza a jugar al fútbol. Tengo muchas ganas e ilusión. Siento eso. Y más porque el club se está portando de maravilla conmigo. Voy a estar dos años más aquí y eso me genera un subidón muy grande. Me siento muy querido. Me queda aportar lo que sé en el campo y dar alegrías a la gente, al club y al equipo”, añadió.

Luego puntualizó que "en lo personal quiero aportar mi granito de arena para el club y para mí mismo. Me siento como un niño con juguete nuevo. Sentí al final de la pasada temporada que le estaba como pagando moneda tras moneda al club, a mí mismo y a mi familia por todo lo del dedo. Me salía todo. Cuando estás bien de la cabeza vas para adelante. Quiero ayudar. Y más quería ayudar en aquellos partidos que eran finales. Y me sentía yo, el que quiero ser”. “Lo del dedo es pasado. Es un calvario que pasé y superé”, sentenció a la hora de referirse a lo que le hizo perderse buena parte de la pasada temporada.

El objetivo es claro, la permanencia. Sobre ese desafío mencionó que "el objetivo son esos 50 puntos. Tienes que ir partido a partido. En esas jornadas no has sumado un punto. Hay que ser positivos. Sumaremos en el siguiente. Tenemos que mostrar a la gente que este equipo es válido”. “Quiero que sea un gran año para el club y ojalá lo sea para mí. Tengo muchas ganas de jugar. Espero que sea el año de no sufrir. En mi primer año sufrimos, el segundo estuvimos a un paso de Primera, el año pasado se sufrió, este no se puede decir, pero tiene que ser el año”.

El ‘4’ será uno de los capitanes del Alba. “No me siento un veterano, intento ayudar al que lo necesite. Me encanta aportar a los compañeros. Estamos todos para sumar. Todos juntos. Y como dicen, del Albacete que no es poco”.