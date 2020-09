En Rosario volvió el fútbol post-pandemia con empate Deportes 27 de septiembre de 2020 Redacción Por Newell's Old Boys y Unión empataron 1 a 1 en el único amistoso que se jugó. Nutrida presencia rafaelina en los planteles.

FOTO TWITTER NEWELL'S SORPRESA./ Para los medios rosarinos causó buena impresión el rafaelino Nicolás Castro.

El delantero Ignacio Scocco, ex River, marcó el gol de Newell's Old Boys de Rosario -de penal- en el empate 1-1 frente a Unión de Santa Fe, en un amistoso de pretemporada que ambos equipos jugaron en el Coloso Marcelo Bielsa. Después de varios meses sin fútbol de Primera División por la pandemia de coronavirus, Newell's y Unión se enfrentaron en Rosario en el único partido que pudo jugarse de los cinco que estaban previstos en la víspera: Gimnasia - Huracán, Vélez - Banfield, San Lorenzo - Argentinos y Estudiantes - Arsenal se suspendieron por lluvia.

En Rosario, lo más destacado del amistoso (dos tiempos de 35 minutos) fue la vuelta de Scocco, quien se había ido de Newell's en 2017 y en los últimos tres años ganó de todo con River, al equipo dirigido por Frank Darío Kudelka, con gol incluido.

A falta de 10 minutos, Mariano Bíttolo fue derribado dentro del área y Scocco le pidió el tiro a Maximiliano Rodríguez, habitual ejecutor de los penales. El delantero de 35 años anotó el empate de la 'Lepra'.

A los dos minutos del primer tiempo, Ezequiel Cañete había convertido el 1-0 a favor de Unión, luego de aprovechar una distracción de la defensa rival en un tiro de esquina.

Como dato extra, dos rafaelinos fueron titulares en el elenco "leproso": el defensor ex Atlético Fabricio Fontanini y el volante ofensivo, ex 9 de Julio, Nicolás Castro.

Los equipos formaron así: Newell's: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti, Mariano Bittolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández, Nicolás Castro; Alexis Rodríguez (Francisco Gonzalez), Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez. DT: Frank Darío Kudelka.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Emanuel Cecchini, Sebastián Assis; Javier Cabrera, Franco Troyansky, Ezequiel Cañete; y Fernando Márquez. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles: PT 2' Cañete (U). ST 20' Scocco, de penal (N).

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario). Árbitro: Sebastián Osudar.



BORGNINO EN LOS SUPLENTES

En el segundo partido, entre los suplentes, Unión derrotó a Newell's por 2 a 1 con goles de Juan Manuel García (de penal) en el primer tiempo y de Lautaro Comas en el complemento, descontando Cabrera para la "Lepra". El ex Atlético Marco Borgnino estuvo en el mediocampo de los tatengues.

El local alistó a Ramiro Macagno (fue renovado el préstamo con Atlético Rafaela); Llano, Guanini, Calegari y Orihuela; Cacciabue, Maccari, Sordo; Cingolani, Cabrera y González.

Unión alistó a Peano; Andereggen, Franco Calderón, Godoy, Elizari; Borgnino, Nardoni, Comas, Carabajal; Luna Diale y Juan Manuel García.

En principio, el próximo amistoso está programado para el sábado de la semana que viene. Será en el 15 de Abril, con idéntica modalidad y el rival será Rosario Central.