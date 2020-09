Trabajadores esenciales: el 55% sufrió estrés por la adaptación a protocolos Suplemento Economía 27 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El portal de empleos Bumeran realizó una encuesta de análisis cuyo objetivo es conocer la situación laboral de los trabajadores esenciales, sus preocupaciones y su estado actual en este contexto de pandemia. Los países que participaron de la pesquisa son Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y México.

La aparición de la pandemia de COVID-19 trajo aparejadas nuevas exigencias para los trabajadores esenciales en todo el mundo. En esta encuesta se consultó a trabajadores de diferentes áreas esenciales, las que incluyen personal médico, sanitario y de farmacia, área de producción de alimentos, transporte público, fuerzas de seguridad, recolección de residuos, supermercados (mayoristas y minoristas), personas que asisten a otras personas, distribución de energía eléctrica, gas y agua, establecimientos de productos higiénicos, autoridades superiores y trabajadores del sector público nacional y provincial.

Una de las preguntas claves estuvo referida a las sensaciones y experiencias negativas experimentadas durante la pandemia en relación al trabajo.

En Argentina, el 21,6% de los encuestados aseguró que siente un agotamiento intenso relacionado con la carga excesiva de trabajo. El 20,2% confirmó sentir estrés, y 17,1% aseguró no poder desconectarse de las tareas a pesar de que se hayan cumplido las horas laborales estipuladas regularmente. La desmotivación es otro de los síntomas experimentados según el 14,6% de los consultados, el 9,8% confirmó sentirse más presionado y casi el 7% aseveró que las tareas le demandan más tiempo que el habitual. Por otro lado, el 3,8% dijo que su rendimiento y productividad son menores a los que tenían en los meses previos a la esta situación. En el resto de la región los resultados no fueron muy disimiles.

Estas sensaciones que atravesaron los trabajadores esenciales durante la cuarentena pueden estar asociadas al exceso de carga laboral en este contexto. En ese sentido, el 53,5% de los argentinos afirmó estar trabajando más horas que antes de la pandemia. También, en esa misma línea, respondieron el 71,05% de los peruanos y el 50,7% de los chilenos.

La mayoría de las actividades de los trabajadores esenciales requiere más atención al momento de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, ya que la exposición es mayor. Por lo tanto, no es casual que el 55,1% de los argentinos haya advertido haber sentido una mayor presión en su día a día laboral, ya que para que cada uno de ellos pueda llevar a cabo sus tareas, debe cumplir con todas las exigencias detalladas por protocolo, con el objetivo de evitar contagiarse y procurar la buena salud de las personas con las que podrían llegar a interactuar.

Otro de los puntos importantes de análisis en esta encuesta, está relacionado con la postura de los empleadores. Entre los consultados, el 77,5% de los argentinos declaró que la organización o compañía donde trabaja no planteó nuevas iniciativas frente a la pandemia. En ese contexto, se desprende que solo el 7,6% de los empleadores generó espacios de contención, así como el 4,7% reforzó los beneficios de los empleados para compensar la exposición de los mismos y el 4,4% observó un rol más activo desde el líder del equipo de Recursos Humanos. El 2,9% percibió un aumento en sus salarios con el fin de mantenerlos motivados en sus trabajos y, también, algunos trabajadores confirmaron tener un psicólogo a disposición (2,9%).