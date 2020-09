Anuncian maratón solidaria online

Los encuentros masivos están en pausa, pero no así el Cáncer de Mama. Por eso, Fundación AVON para la Mujer convirtió su tradicional Caminata AVON en una Maratón Online de contenidos. El sábado 3 de octubre, a partir de las 12 hs, en simultáneo por Facebook y YouTube, tendrá lugar la #MaratónAVON, una programación de 5 horas dedicada a concientizar sobre el Cáncer de Mama y a recaudar donaciones para la causa: Miranda!, Mery Granados y Sonia Zabaleta serán parte de un Line Up único, con talleres, clases y espacios musicales.

“Nos da mucho gusto participar de la maratón Avon y apoyar la lucha contra el Cáncer de Mama”, comentaron Ale Sergi y Juliana Gattas, del dúo Miranda!

La propuesta contará con la conducción de Denise Dumas, y la programación incluye : una charla sobre salud mamaria a cargo de la Dra. Florencia Salor (@flordegineco), talleres de movimiento a cargo de Dafne Schilling (@dafneschilling), uno de Yoga por Anais Sorensen (@yoga__woman) y un momento de baile con Charly San Martín (@charlydanceoficial). A su vez, habrá un conversatorio de diversidad corporal con las activistas Brenda Mato (@brenda.mato) y la chilena Kever Guerra (@keverstar), así como también talleres de maquillaje y dibujo.

En un año enfocado en el cuidado de la salud, Fundación AVON inaugura el mes de concientización por el Cáncer de Mama, invitando a todo el país, desde Ushuaia hasta la Quiaca, a unirse por una misma causa, bajo la promesa “Si el Cáncer de Mama no para, nosotras tampoco”.

“Esa es nuestra promesa y nuestra convicción. Este año hemos tenido que repensar y ajustar nuestras formas de hacer, pero la salud se ha posicionado para siempre como una necesidad y una responsabilidad de toda la sociedad”, comenta Ana Inés Álvarez, Directora Ejecutiva de Fundación AVON.

Se estima que en nuestro país alrededor de 21 mil mujeres son diagnosticadas con Cáncer de Mama cada año. Por eso, la Maratón Online AVON propone un espacio de información sobre conductas saludables, conocimiento sobre la enfermedad y sus riesgos, mientras invita al público a donar para brindar más mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo (40 a 70 años) y sin cobertura médica. La #MaratónAVON cuenta con el apoyo de los siguientes sponsors: SMS, Iflow & FM2H, Pointer, Manpower, Ga.Ma, Yagmour que acompañan esta misión de defender el bienestar de tantas mujeres.

En Argentina, las inscripciones serán gratuitas a través de Eventbrite. Para realizar tu donación y participar activamente de esta Maratón a beneficio, ingresá a: https://linktr.ee/maratonavon.

Podés seguir a @fundacionavonarg para estar al tanto de la #MaratónAVON 2020.



Acerca de Fundación Avon

Desde 1999, la Fundación AVON trabaja para defender los derechos de las mujeres, promover su salud y cuidar su integridad física, social y emocional, liderando esfuerzos para erradicar el cáncer de mama y poner fin a la violencia de género y reconocer a mujeres que lideran proyectos sociales en el país.

Con la “Promesa AVON para ganarle al Cáncer de Mama”, brinda acceso a la realización de mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo y sin acceso al estudio, organiza la Caminata AVON para ganarle al cáncer de mama y realiza otras acciones para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana de la enfermedad.

En el marco de su programa “Promesa AVON para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas”, realiza acciones de concientización, capacitación y trabajo en red para contribuir a la erradicación de esta problemática.

Con el “Premio Fundación AVON”, reconoce y apoya a las mujeres que lideran proyectos sociales y que generan importantes cambios en sus comunidades.



Más información: www.fundacionavon.org.ar

www.facebook.com/FundacionAvonArgentina

www.twitter.com/FundacionAvon