Historiasdeuteros: nueva campaña de Nosotras

La marca de protección femenina Nosotras, propiedad del Grupo Familia, líder en higiene y salud global, lanza su nueva campaña #historiasdeuteros con la que reafirma su compromiso de romper con los tabúes que retienen a las mujeres para crear un mundo más comprensivo.

Con esta audaz campaña, Nosotras busca cuestionar una etiqueta social con la que las mujeres conviven todos los días, una que dicta lo que deben y no deben sentir sobre sus cuerpos. La marca continúa, así, con el camino iniciado en 2019 con la premiada campaña #EsParteDeNosotras, desde donde abordó el estigma en torno al período femenino de una manera diferente, mostrando la transformación del líquido azul en rojo.

#historiasdeuteros pretende desarticular el supuesto de que hay una línea de tiempo biológica, socialmente aceptada, por la que atraviesan las mujeres, y que está relacionada con el primer período en la adolescencia, el deseo de tener un bebé, el embarazo, y la menopausia en la edad adulta. La marca sostiene que la realidad, por supuesto, es mucho más compleja, y alienta a las mujeres a hablar abiertamente sobre los altibajos de su salud íntima.

“Aunque esta campaña se concibió mucho antes de que la pandemia cambiara todo, el Covid-19 intensificó el aislamiento que sienten las mujeres y los complejos que experimentan. La pandemia ha visto a las mujeres obligadas a dar a luz solas, incluso sus tratamientos de fertilidad y sus cirugías de endometriosis se vieron retrasados o pospuestos. Ahora más que nunca, es el momento de asegurarnos de que las mujeres hablen sobre sus cuerpos y experiencias", comenta Soledad Roggero, Brand Manager de Nosotras.

Una nueva investigación que llevó adelante la marca* revela estadísticas impactantes sobre las experiencias íntimas de las mujeres como, por ejemplo, que el 40% de ellas dicen sentir afectado su bienestar mental negativamente por no poder compartir abiertamente sus experiencias. Por otro lado, el 51% que no quiere tener hijos afirma que las personas intentan constantemente cambiar su opinión; mientras que el 57% está de acuerdo con que las mujeres son juzgadas con más dureza que los hombres por hablar del placer sexual.

Nosotras cree que esta cultura del silencio refuerza los tabúes e impacta en la confianza y el bienestar de las mujeres. Si los tabúes se debilitan con una conversación abierta y honesta, Nosotras está comenzando una. Y muy ruidosa.

El placer, el dolor, el amor, el odio. Nunca es sencillo, pero es necesario escucharlo todo, porque mantenerlo o dejarlo sin escuchar tiene un costo emocional y físico tanto a nivel individual como colectivo.

Para #historiasdeuteros, Nosotras ha trabajado con la directora, escritora y productora nominada al Emmy y ganadora del Globo de Oro, Nisha Ganatra, y seis animadoras que han imaginado la vida de los úteros de las mujeres. Desde un apartamento en fuego de una mujer en la peri-menopausia, un monstruo que rasga un útero que padece endometriosis, las “compuertas” de una mujer durante su período con un estornudo inesperado, hasta la mujer que ha elegido no tener hijos y el frecuentemente turbulento viaje de intentar concebir. Estas historias sobre el útero narran el lado humano, a veces bello, a veces brutal, de la biología y fisiología que las mujeres experimentan todos los días. Nuestros cuerpos no siempre funcionan: sufren períodos irregulares, endometriosis, abortos e infertilidad. Nuestros cuerpos pueden traer alegría, pero también dolor y devastación. Es una montaña rusa emocional que dura toda la vida. Esto es lo que une a las mujeres en la hermandad”, afirma Nisha Ganatra.

Por su parte, Soledad Roggero, sostiene: “Con #historiasdeuteros estamos comenzando un movimiento que pretende llegar audazmente a donde ninguna otra marca ha estado antes: dentro del cuerpo y las emociones de las mujeres. La campaña revela la narrativa de una mujer por dentro y por fuera y esperamos poner estos temas sobre la mesa para que todos puedan hablar sobre ellos. Creemos que solo una vez que comprendamos a las mujeres y todo lo que atraviesan, podremos cuidarlas con nuestros productos de protección femenina".

En este sentido, Nosotras brinda una línea de productos de cuidado femenino que protege a las mujeres más allá de su período, como las Toallas Buenas Noches que son 8 cm más largas que una toalla normal y 40% más anchas atrás para mayor seguridad y un centro elevado para asegurar absorción al instante; las Toallas Normales, u otras de menor grosor como las Toallas Nosotras Ultrainvisibles, además de una gran variedad de protectores de uso diario que se adaptan a diferentes tipos de ropa interior. Cada uno de estos productos cuenta con tecnología de Ajuste Seguro; un diseño especial que permite adaptarse mejor al cuerpo.

Como parte de la campaña #historiasdeuteros, Nosotras puso en marcha un proyecto de escucha global, recolectando experiencias reales de mujeres que se animan a compartir su relación emocional con sus cuerpos, y estarán disponibles en el sitio www.nosotrasonline.com.ar

Nosotras junto a Essity, aliado comercial del Grupo Familia, continuará rompiendo con orgullo los tabús hasta que el trabajo esté terminado y no haya más secretos.



Acerca de Grupo Familia



Grupo Familia es un grupo empresarial con presencia en Suramérica y El Caribe, con más de 60 años de trayectoria. Su propósito: impactar las vidas de las familias en todos los momentos y de manera sostenible, generando bienestar y salud a través de soluciones superiores de cuidado personal, higiene y aseo.Contamos con 7 marcas líderes en los mercados y segmentos donde tenemos presencia, entre ellas se encuentran: Familia®, Pequeñín®, Petys, Nosotras®, Pomys®, TENA® y Familia Institucional®. Asimismo, tenemos operación directa en 8 países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico. Por más de una década llegamos al mercado de Argentina, contamos con una planta de producción y a través de nuestras marcas Nosotras®, Calipso®, TENA® y Tork Institucional® llevamos bienestar a las familias e instituciones. (www.grupofamilia.com.co).