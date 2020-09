2 Fiestas prohibidas y un llamado de atención a bares Locales 27 de septiembre de 2020 Redacción Por Agentes policiales y personal municipal se acercaron a los eventos sociales clandestinos por denuncias realizadas por los vecinos. Además notificaron a cuatro kioscos por exceso de horario.

Durante la madrugada, personal de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana, se apersonaron en dos domicilios donde se estaban llevando a cabo eventos no autorizados en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia global del coronavirus. Las intervenciones sucedieron en una vivienda ubicada en calle Magdalena de Lorenzi al 100 y en un galpón situado en avenida Brasil al 1300, en donde se encontraban 14 personas reunidas. En ambos casos se labró un acta municipal por incumplimientos de las normas establecidas.

Por otro lado, durante los controles que se realizaron en bares y restaurantes, se le llamó la atención a dos locales por infracciones menores. A uno de ellos, que se encuentra posicionado en avenida Italia al 600, se le advirtió el amontonamiento de personas en la barra sin el uso del barbijo correspondiente. Al otro, ubicado en calle Belgrano al 300, se le marcó que en tres mesas había 7 personas sentadas, superando el número de ocupantes establecido por el protocolo sanitario. Las dos situaciones también fueron notificadas en un acta municipal aunque al ser corregidas en el momento, la situación no pasaría a mayores.

Por último, los uniformados tuvieron actuaciones en cuatro kioscos que no respetaron el horario de cierre, que según indica el Decreto, tiene que ser a las 22 horas. Los comercios, que se encuentran situados en bulevar Lehmann al 1900, Erasmo Poggi al 1800, Dr. Mario Baliño al 1100 y bulevar Roca al 200, fueron sancionados por no cumplir con las disposiciones vigentes.